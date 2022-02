“Aspetta un attimo, scusami…”. Barbara D’Urso costretta a interrompere il vip: tutto in diretta

Barbara d’Urso, la gaffe in diretta tv. Un collegamento imperdibile con la porta rossa del GF Vip per ‘rubare’ le parole dell’ultimo eliminato dalla casa, Kabir Bedi. L’ormai ex gieffino con tanto di microfono stava per procedere nella chiacchierata in compagnia della conduttrice quando la diretta tv è andata incontro a un piccolo problema tecnico. Ecco cosa è successo.

Tutto stava procedendo nella normalità quando un problema tecnico durante la diretta ha messo in imbarazzo tutti. Fortuna ha voluto che Barbara D’Urso sia riuscita a prendere in mano la situazione non appena resosi conto della voce di regia che andava a sovrapporsi a quella dell’intervistato in diretta dalla porta rossa del GF Vip.

Tutto sotto controllo a Pomeriggio Cinque? Più o meno, grazie alla padrona di casa: “Aspetta un attimo…Kabir scusa…Scusami…Siccome noi vogliamo fare quelli fantastici credo che ci sia un traduttore di cui non c’è bisogno perchè lui sa parlare perfettamente l’italiano…Lo ringraziamo, ma non si capisce nulla…”.





A questo punto Barbara ha chiesto di ripristinare il collegamento con Kabir Bedi che ha così potuto riprendere in mano il discorso precedentemente interrotto dal piccolo incidente di percorso: “Sento un senso di liberazione fuori dalla casa…E’ una strana liberazione…Sento una sorta di confusione dentro di me perchè devo riambientarmi nel mondo reale…”.

E nel corso dell’intervista, Barbara Dì’Urso non poteva che chiedere al suo ospite in collegamento un parere su Alex Belli e il turbolento rapporto tanto con Delia Duran che Soleil Sorge. Kabir a questo punto ha ripreso un pensiero rivelato anche nello studio televisivo di Verissimo: “C’è sempre un colpo di scena…Cambia sempre qualcosa…Io ho parlato con Alex e gli ho consigliato di sacrificare l’amicizia con Soleil se tiene al suo matrimonio con Delia…E’ importante che faccia questo sacrificio…”.