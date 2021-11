La notizia è di quelle clamorose e inaspettate, ma Barbara D’Urso ben presto potremmo vederla in una versione inedita. Se lo avessero detto un po’ di tempo fa, nessuno ci avrebbe scommesso neanche un euro, invece pare proprio che questo evento a dir poco storico possa concretizzarsi. Certo, non stiamo parlando di ufficialità né di conferme al 100%, ma mai come stavolta è stata così vicina. Un approdo che senza ombra di dubbio rivoluzionerebbe decisamente una trasmissione tv.

Qualche giorno fa Carmelita è apparsa distrutta dal dolore per la morte di Rossano Rubicondi a soli 49 anni, che spesso lo ha ospitato nei suoi programmi. L’ultima volta è stata nel 2020 quando, in diretta da Zanzibar, Rossano Rubicondi aveva parlato della difficoltà di tornare in Italia e negli Stati Uniti a causa delle restrizioni per il Covid. “L’ho appena saputo, ciao Rossano”, ha scritto la conduttrice aggiungendo un cuore rosso spezzato a corredo di un selfie scattato nello studio Mediaset. Ma veniamo all’attualità.

Ciò che è emerso su Barbara D’Urso ha dell’incredibile, visto che riguarda l’emittente in concorrenza con il ‘Biscione’. La televisione pubblica italiana potrebbe infatti ospitarla a stretto giro di posta. No, non si tratta ovviamente di un cambio di casacca incredibile, infatti non approderà alla Rai, ma è stata invitata in un programma cult e lei sarebbe intenzionata a prendervi parte. Resta da capire cosa deciderà Pier Silvio Berlusconi, avendo Barbarella un’esclusiva assoluta con Mediaset.





Al settimanale ‘Nuovo’ è stato confermato da Milly Carlucci il suo invito a Barbara D’Urso a ‘Ballando con le stelle’: “Barbara l’ho invitata, certo, perché no?”. Ma non si sarebbe ancora saputa la sua risposta definitiva. Perché dovrà attendere la decisione di Mediaset. Se quest’ultima dovesse dare il suo placet, la padrona di casa di ‘Pomeriggio Cinque’ potrebbe diventare ballerina per una notte in uno dei prossimi appuntamenti su Rai 1. Il pubblico non crede ai suoi occhi, ma può succedere davvero.

Nelle scorse ore Milly Carlucci ha parlato dell’addio di Albano Carrisi e delle fake news venute fuori: “Ogni tanto sui social vengono fuori delle cose un po’ stravaganti. Addirittura è stato insinuato che lui abbia un concerto venerdì e cose di questo genere. Ma è falso, si tratta di concerti addirittura del 2022. Non possiamo impedire ai nostri concorrenti di lavorare e rinchiuderli qui, anche perché dovremmo remunerarli in modo diverso”.