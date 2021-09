“Ecco, lo sapevo…”. Barbara D’Urso, prima puntata e prima, colossale gaffe: tutti gelati in studio

Prima puntata di ‘Pomeriggio Cinque’ per Barbara D’Urso’, che nella giornata di lunedì 6 settembre è tornata a fare compagnia a milioni di telespettatori. Ma non è iniziato tutto nel modo giusto, infatti si è resa protagonista di una clamorosa gaffe in diretta. Nella fretta di parlare si è lasciata scappare una frase incredibile e sicuramente tutto il pubblico sarà rimasto a bocca aperta. Stava tra l’altro parlando di un argomento molto importante e delicato quando è avvenuto l’errore.

In una recente intervista, Barbara D’Urso è tornata a parlare della chiusura del programma domenicale di Canale 5, facendo anche una rivelazione inaspettata. La conduttrice ha di fatto ammesso. “Per la prima volta dopo 14 anni avrò i weekend liberi e potrò pensare a me”. Quindi non tutti i mali vengono per nuocere e magari Carmelita potrà godersi davvero un po’ di meritato relax lontano dalle luci accecanti. Ma andiamo a vedere adesso cosa è successo qualche ora fa su Canale 5 e cosa ha detto.

Barbara D’Urso, che quest’anno ha un orario ridotto con ‘Pomeriggio Cinque’ e non può quindi soffermarsi con i suoi ospiti su fatti di gossip, stava parlando di un tema fondamentale, ovvero il vaccino contro il coronavirus. Proprio mentre si stava concentrando sulle immunizzazioni degli italiani e sulla possibilità che sia deciso l’obbligo vaccinale da parte del governo nei prossimi mesi, Barbarella si è lasciata sfuggire una gaffe pazzesca, che avrà fatto sorridere davvero tantissima gente.





Ecco quanto riferito davanti alle telecamere in modo inizialmente sbagliato da Barbara D’Urso: “Obbligo vagina….sì, ecco, lo sapevo. Vabbè, succede anche a grandi conduttori e conduttrici”. Subito dopo è calato l’imbarazzo in studio, anche se non sono mancati sorrisi. In studio o in collegamento c’erano figure di spicco come Rita Dalla Chiesa, Paolo Del Debbio e Klaus Davi. Ovviamente sarà stata poi perdonata dal pubblico, anche perché si trattava pur sempre della prima puntata del nuovo corso.

Inoltre, alla fine del promo per il ritorno di Pomeriggio 5 Barbara D’Urso ha infatti salutato i telespettatori così: “Ci vediamo tra pochissimi minuti, appena finisce questa soap che sta andando in onda proprio qui… su Canale 5”. Che si sia dimenticata il nome della soap? Sarebbe davvero strano visto che parliamo di uno degli appuntamenti più seguiti dal pubblico. Si trattava di ‘Love is in the air’. Un inizio complicato per lei.