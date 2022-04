Non è un momento positivo per Barbara D’Urso. L’ormai ex regina della televisione è sempre più in crisi. L’edizione 2022 de la Pupa e il secchione in onda su Italia 1 ne è stata la dimostrazione. Un crollo verticale negli ascolti e tante polemiche. Solo dopo alcune puntate era arrivata la bomba sganciata di Andrea Pucci. “Il nostro lavoro è gratificato da quanti voi seguono quello che facciamo e sto godendo come un pazzo. La trasmissione condotta magistralmente dal mio amico Stefano De Martino ha distrutto tutto ciò che era contro di noi ahahahaah”.



Una vera invettiva che inevitabilmente faceva riferimento al programma Mediaset, che aveva ottenuto risultati davvero deludenti. Parole che avevano colpito Barbara D’Urso a cui erano seguite critiche anche dagli utenti. “Cortesemente Andrea Pucci, ritorna su Italia 1 e caccia tutti perché è tutto un grande schifo”, “Ridateci la vera La Pupa e il Secchione. Pucci, dove sei? Barbara D’Urso ha rovinato il programma”, “Rivoglio Andrea Pucci, programma rovinato”.





Barbara D’Urso, il contratto non sarà rinnovato



Ora su Barbara D’Urso arriva una nuova bomba. A sganciarle sulle colonne di Dagospia è Alberto Candela che racconta come la conduttrice non proseguirà il suo percorso nella rete di Piersilvio Berlusconi. “Ai piani alti, nei corridoi di Cologno Monzese, tra gli addetti ai lavori tutti sembrano conoscere il finale della lunga storia tra la conduttrice e il Biscione”, scrive Candela.



E ancora: “Dagospia aveva anticipato la chiusura di Domenica Live e Live Non è la D’Urso, avevamo raccontato i progetti della dirigenza per il daytime e l’insoddisfazione per La Pupa e il Secchione Show (non solo per i bassi ascolti ma in primis per la realizzazione del programma). A Barbara D’Urso sarà tolto anche lo studio di Pomeriggio 5, da inizio maggio il programma si trasferirà nello “sgabuzzino” da cui vanno in onda anche Mattino 5”.



Quindi conclude: “Il finale, dicevamo, è ormai scritto: il contratto di Barbara scadrà a dicembre 2022, la conduttrice non è più nei piani dell’azienda. Dopo anni di tentativi andati a vuoto sarebbe arrivato il momento della parola fine. Fuori a giugno anche da Pomeriggio 5, salvo colpi di scena”.

