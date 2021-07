“Ecco perché è stata sostituita”. Barbara D’Urso, la versione di Pier Silvio Berlusconi non convince. Dietro c’è ben altro

Barbara d’Urso, dopo la notizia ‘bomba’, tutta la verità solo oggi. Il pubblico italiano è rimasto senza parole non appena appresa la notizia che riguarda da vicino la conduzione celebre della D’Urso dei due programmi Mediaset di grande successo ovvero Domenica Live e Live – Non è la d’Urso. Cambiamenti di rotta all’orizzonte, dopo l’annuncio dato da Pier Silvio Berlusconi. Oggi emerge un’altra verità.

Ringraziamenti resi alla reginetta dei due programmi, ma parole che lasciano comunque l’amaro in bocca, pronunciate proprio dal vertice Mediaset in conferenza stampa: “Quel tipo di infotaiment a 360 gradi – che va dalla cronaca alla politica al gossip – non credo abbia più grande senso, quindi abbiamo deciso – pensando di interpretare ciò che il pubblico percepisce – di cambiare squadra”.

Parole che possono essere digerite male, ma che rappresentano fino a prova contraria una realtà incontestabile. Ma dalle frasi pronunciate da Pier Silvio Berlusconi sembra trapelare seppur indirettamente e tra le righe un altro nome, che pare abbia a che vedere con l’intera faccenda. E il nome è quello di Federica Panicucci, prossima a tornare alla guida del timone di Mattino 5. Ma perchè il suo nome?





Pare che un’importanza cruciale sia da ricondurre direttamente agli ascolti, che tradotti al nocciolo della questione, rappresentano dunque la tendenza dei gusti e delle preferenze del publico. Infatti Federica Panicucci sembra rispondere con numeri più alti.

barbara

Per onor di logica, dunque, si legge su Gossip e Tv “Barbara, nel momento in cui ha smesso di fare faville sul fronte dello share, è stata messa in panchina. Invece, la Panicucci, che macina buoni risultati, no. Semplice!”. Un bilancio che avrebbe potuto portare alla decisione definitiva? Non è da escludere seppur sia anche vero che dopo anni chiudere le porte dei salotti da sempre definiti ‘d’ursionani’ non sembra essere né tanto facile né scontato.