Tra i tanti, tantissimi volti dello spettacolo ai funerali di Silvio Berlusconi anche Barbara D’Urso. La conduttrice di Pomeriggio 5 non poteva mancare all’ultimo saluto. Appena diffusa la notizia della scomparsa, avvenuta lunedì 12 giugno 2023, all’età di 86 anni, aveva subito lasciato un ricordo sui suoi social. “Grazie per avermi accolta nella tua prima tv 45 anni fa, per avermi sempre stimata, per i tuoi modi gentili”, ha scritto sotto a una foto che la immortala in studio, con il Cavaliere.

>“Dovevi stare zitta”. Silvio Berlusconi, Barbara D’Urso: le sue parole dopo il funerale scatenano il caos

“Ricordo il tuo entusiasmo, contagioso e dirompente, quando ci chiamavi in riunione a Milano 2, dove vedevamo nascere il futuro della televisione, che tu hai intuito prima di chiunque altro… Non sei mai stato banale, sei sempre stato legatissimo alla famiglia… E come ti ho sempre detto, ho imparato tantissimo guardandoti all’opera in quegli anni. Mi inorgoglì quando, non molto tempo fa, seppi che mi definisti come una donna ‘col sorriso di velluto e le palle d’acciaio’, perché in queste poche parole c’è tutto l’affetto professionale che non hai mai mancato di dimostrarmi”.

Leggi anche: “Perché non eravamo al funerale”. Silvio Berlusconi, l’assenza di Bruganelli e Bonolis fa rumore





Barbara D’Urso, l’immagine virale al funerale di Berlusconi

E infine la conclusione: “Non ti dimenticherò mai… Ciao Silvio”. E mercoledì pomeriggio era in chiesa, al Duomo di Milano, a porgere l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi. Più volte inquadrata dalle telecamere durante la diretta dei funerali, Barbara D’Urso ha scelto il nero a differenza di Maria De Filippi, di bianco vestita.

Ha indossato un tubino nero con le maniche in pizzo. Per lei nessun posto riservato nelle prime file: era a metà della navata, seduta alle spalle di Gad Lerner, ed è immediatamente diventata virale un’immagine della padrona di casa di Pomeriggio 5 catturata dalle telecamere durante le esequie di Silvio Berlusconi.

Grazie Barbara D’urso per regalarci sempre questi momenti trash ❤️ #Berlusconi pic.twitter.com/adKSGeXQYH — volatrash (@volatrash) June 14, 2023

Nel frattempo Barbara D'Urso pic.twitter.com/zXoQPIcEgv — Lino Verrengia (@lino_verrengia) June 14, 2023

Barbara D'Urso in modalità santino della madonna addolorata 🤣 pic.twitter.com/X7FIzOqZiu — Devisu Carlo Forte (@devisucarlox) June 14, 2023

Barbara D’Urso immortalata con le mani giunte in segno di preghiera e un volto visibilmente commosso. Sui social, soprattutto su Twitter, questa immagine ha scatenato l’ironia degli utenti. Da “Semplicemente arte contemporanea” a “Grazie per regalarci sempre questi momenti trash”. E ancora si legge: “La Madonna addolorata”, “L’inquadratura dell’anno”, “Modalità santino”. Impossibile riportarli tutti.