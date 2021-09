Grande entusiasmo per Barbara D’Urso, che mai si sarebbe aspettata di dover vivere un’emozione del genere. Dopo aver saputo quella bellissima notizia, ha immediatamente condiviso la sua gioia con i suoi follower di Instagram. E adesso spera ovviamente che tutto questo possa continuare il più a lungo possibile. Dopo momenti molto complicati, ora Carmelita è pronta a prendersi tutta la scena e a sorprendere ancora una volta. Tutti coloro che la criticano aspramente sono quindi avvisati.

Durante la prima puntata di ‘Pomeriggio Cinque’ del 6 settembre ha commesso una gaffe: “Obbligo vagina….sì, ecco, lo sapevo. Vabbè, succede anche a grandi conduttori e conduttrici”. Subito dopo è calato l’imbarazzo in studio, anche se non sono mancati sorrisi. In studio o in collegamento c’erano figure di spicco come Rita Dalla Chiesa, Paolo Del Debbio e Klaus Davi. Ovviamente sarà stata poi perdonata dal pubblico, anche perché si trattava pur sempre della prima puntata del nuovo corso.

L’esordio con ‘Pomeriggio Cinque’, che da quest’anno non ha più lo spazio dedicato al gossip, definito “trash” da moltissime persone, è andato meglio del previsto e Barbara D’Urso non poteva assolutamente chiedere di più. Il rischio di ottenere dei risultati deludenti era sicuramente alto, ma la scelta di Mediaset è stata per ora premiata. Barbarella ha dimostrato ancora una volta di essere una regina dell’emittente televisiva e quindi potrebbero esserci ancora tanti successi per lei.





Barbara D’Urso si è espressa così su Instagram: “Grazie per ieri perché dopo tanti mesi di assenza non pensavo che sareste stati così tanti ad aspettare il ritorno di Pomeriggio 5! A maggior ragione con una formula nuova che siamo certi vi piacerà di più! Siete meravigliosi! #colcuore”. E subito sono apparsi tantissimi commenti da parte dei suoi fan. Tra questi è spuntato quello di Eva Grimaldi, che ha posto la sua attenzione sull’outfit della conduttrice: “Bellissimo il tuo look”.

Barbara D’Urso si è soffermata in puntata anche sul fattaccio di Acireale. Ha parlato il prete della comunione finita quasi in tragedia con il ferimento di un carabiniere. La rissa arebbe iniziata per via di un litigio tra i genitori di uno dei bambini in attesa della comunione: “L’ex marito ha sorteggiato il primo banco, all’ex moglie invece è capitato l’ultimo”. La madre del bambinonon avrebbe accettato di essere seduta lontana dall’altare.