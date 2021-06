Continua a tenere banco il futuro di Barbara D’Urso a Mediaset. Giorno dopo giorno circolano con insistenza notizie sulla conduttrice televisiva e spesso e volentieri di tenore diverso. Soltanto qualche ora fa era uscita la bellissima news dell’ipotetica conferma di ‘Domenica Live’, ma ecco che adesso un altro settimanale di gossip molto informato, ‘Diva e Donna’, ha sganciato una bomba clamorosa che lascia tutti di stucco. E per Carmelita si tratterebbe davvero di un durissimo colpo da assorbire.

Barbara D’Urso ha pure preso posizione su un bruttissimo episodio di discriminazione: “Perché?!? Non è vandalismo, anche questa è un’aggressione omofoba! L’Italia non può essere ancora questo… #pride #pridemonth2021 #ddlzan #loveislove”. Tutto questo avviene infatti proprio nel mese dedicato alle iniziative di sensibilizzazione sui temi legati alla comunità LGBTQ+. E mentre si sta discutendo sull’approvazione in Senato del Ddl Zan che prevede l’inasprimento delle pene contro i crimini.

Adesso ‘Diva e Donna’ ha lanciato una notizia incredibile su Barbara D’Urso, che potrebbe essere sostituita da un’ex grande protagonista del ‘Grande Fratello Vip’ nonché presentatrice e showgirl. Al posto di Carmelita dovrebbe quindi esserci un’altra donna, che le soffierebbe il posto. Mancano ovviamente le conferme e le comunicazioni ufficiali da parte di Mediaset, ma l’indiscrezione è sempre più insistente. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è stato riferito il settimanale di gossip qualche ora fa.





‘Diva e Donna’ ha quindi scritto su Barbara D’Urso: “Dopo Elisa Isoardi un’altra showgirl si sarebbe fatta avanti per riuscire a insinuarsi negli spazi che dovrebbero essere lasciati liberi da Barbara D’Urso: si tratta di Elisabetta Gregoraci. Quindi è già pronto un programma creato su misura per lei?”. Elisabetta Gregoraci, dopo l’esperienza al ‘GF Vip’ e in attesa di condurre ‘Battiti Live’ con Alan Palmieri, potrebbe dunque inserirsi nel palinsesto del ‘Biscione’ per un’importante e nuovissima avventura.

Recentemente Elisabetta Gregoraci ha detto: “Ma aspettate, stavo per dimenticare una cosa fondamentale”. Proprio mentre si trova in viaggio nella sua auto la showgirl di Soverato spiega cosa è successo nelle ultime ore. “Ieri mi avete visto in questo studio di registrazione. Mi avete scritto in direct, alcuni di voi hanno indovinato. Vi assicuro che è una cosa super divertente e non vedo l’ora di svelarvela”.