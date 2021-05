Puntata del 28 maggio carica di emozioni quella di ‘Pomeriggio Cinque’. La conduttrice Barbara D’Urso si è lasciata trasportare e anche travolgere dalla commozione. Si è rivolta verso le telecamere e dunque il suo pubblico e ha avuto non poche difficoltà a dire ciò che doveva comunicare. Purtroppo il momento è arrivato e non ha potuto fare altro che annunciarlo ufficialmente in diretta. Siamo certi che la maggioranza dei telespettatori avrà reagito con molta tristezza a questo avvenimento.

A proposito della presentatrice Mediaset, l’ex fidanzata di Paolo Brosio, Maria Laura De Vitis, l’ha smascherata definitivamente. La donna ha confessato di aver incassato dei soldi quando è apparsa negli studi di Carmelita: “Chiunque va in televisione dalla D’Urso viene pagato. Andare in televisione è un lavoro”. Dopo tante polemiche si aggiunge dunque questo ulteriore tassello in una vicenda contraddistinta ancora da numerosi dubbi. Ma torniamo all’attualità e andiamo a vedere insieme cosa è successo in puntata.

Dopo tantissimi mesi trascorsi in compagnia del suo pubblico, Barbara D’Urso deve necessariamente fermarsi con ‘Pomeriggio Cinque’. Per ben otto mesi, dallo scorso mese di settembre, ha tenuto compagnia soffermandosi su temi di attualità, di cronaca, di gossip e di televisione. Il 28 maggio segna invece la parola fine per quanto concerne l’attuale stagione televisiva. Quindi, ora il programma andrà in pausa estiva e ritornerà sul canale Mediaset nel prossimo mese di settembre.





Barbara D’Urso ha comunicato così la chiusura momentanea di ‘Pomeriggio Cinque’: “Come l’anno scorso Pomeriggio Cinque prende una pausa estiva e noi torniamo i primi giorni di settembre. Sono passati quattordici anni e mi commuovo ancora come una deficiente. Il mio cuore è dei miei due figli che amo moltissimo e poi vostro, ci vediamo domani. Ah no, ci vediamo a settembre”. E ha quindi chiuso così la puntata conclusiva. Emozioni a non finire in studio e anche nelle case di tanti italiani.

Intanto, pare che Pier Silvio Berlusconi starebbe facendo degli approfonditi ragionamenti per vedere come rimpiazzare Barbara D’Urso. E a tal proposito TvBlog rivela un retroscena che riguarda una big della tv italiana. Una conduttrice e showgirl che si è rilanciata dopo un burrascoso addio alla Rai e che si è fatta apprezzare al fianco di Maria De Filippi come docente ad Amici: si tratta di Lorella Cuccarini.