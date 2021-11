“Mai nei suoi programmi”. Barbara D’Urso, veleno dalla figlia vip. Categorica proprio come sua madre

Brutta botta per la conduttrice televisiva Barbara D’Urso, attaccata pesantemente da una donna decisamente molto famosa. Una figlia d’arte che non ha alcun pelo sulla lingua, visto che a domanda diretta ha replicato con una risposta frontale. Non ha praticamente fatto alcun giro di parole e ha voluto criticare apertamente l’operato di Carmelita. Come ben sappiamo, lei ha diversi ‘nemici’ che non la gradiscono affatto, ma è la prima volta che da questa vip arrivino nei suoi confronti frasi velenose.

Nei giorni scorsi, durante ‘Pomeriggio Cinque’, la presentatrice Mediaset ha mostrato grande imbarazzo e sorpresa per un episodio, di cui si sarebbe reso protagonista Lando Buzzanca quando era legato all’ex compagna Monica. Infatti, la padrona di casa ha detto: “Ma è vero che hai scoperto del tradimento con Francesca Della Valle tramite i giornali? Ti parlo da donna, anzi da femmina. Io da femmina ci sarei rimasta malissimo, ma forse perché sono terrona”. E il gelo è calato subito in studio.

In particolare, le parole dure contro Barbara D’Urso sono state indirizzate tramite ‘Tv Blog’. Il sito ha deciso infatti di contattare la vip in questione e parlando della conduttrice ha affermato: “Non andrei mai in dei contenitori che non mi appartengono e che non fanno emergere le parti migliori di me. Insomma, dalla D’Urso non ci andrei mai”. Quindi, capitolo chiuso ancor prima di aprirlo. Non l’abbiamo mai vista da lei in studio e non la vedremo assolutamente nemmeno nel prossimo futuro.





Ad infliggere questa batosta verbale a Barbara D’Urso è stata la figlia di Al Bano, Romina Carrisi. In generale con la famiglia del cantautore originario di Cellino San Marco non c’è mai stato feeling con Barbarella, ma soprattutto da parte della madre Romina, però mai ci saremmo aspettati un giudizio così drastico da parte di Romina. Non ha voluto aggiungere altri dettagli sulla sua decisione presa, ma non metterà mai piede nello studio di ‘Pomeriggio Cinque’ e neanche in altri eventuali programmi, condotti da una delle regine di Mediaset.

Romina Carrisi si è mostrata, mentre ha baciato Emanuel Caserio nei giorni scorsi. Da quel poco che sappiamo, la giovane Romina Carrisi aveva ammesso di aver chiuso una storia, ma oltre questo niente. Grattando un po’ la superficie si scopre però che una relazione importante c’è stata davvero in passato a Los Angeles. Lui invece si era sempre dichiarato single nel recente passato.