Per settimane e settimane non si è fatto altro che parlare di Barbara D’Urso e Mediaset e della presunta rottura totale tra la conduttrice televisiva e l’emittente guidata da Pier Silvio Berlusconi. Da parte dei diretti interessati nessuna conferma e nessuna smentita e quindi la ridda di voci ha continuato ad aumentare sensibilmente. Ora, Carmelita ha deciso di parlare e ha scelto il giorno del suo compleanno per far pubblicare un’intervista importantissima, che toglie ormai tutti i dubbi.

Prima di raccontarvi cosa ha detto Barbara D’Urso su Mediaset e sul suo futuro, lei ha festeggiato il suo 65esimo compleanno. Ha dato appuntamento in un locale con vista mozzafiato sul Duomo di Milano. E l’allestimento non poteva che preannunciare la buona riuscita della festa. Immancabili, ad esempio, i cuori rossi sparsi per la terrazza, ma anche sul soffitto, e pronti a fare capolino persino sui tavoli e dietro la consolle. Presenti tanti vip: da Alessandra Mussolini a Gabriel Garko, e ancora Massimo Boldi, Fabio Rovazzi, Malena, Arisa.





Barbara D’Urso, l’annuncio: “Resto a Mediaset”

Approfittando di questa ricorrenza importante, Barbara D’Urso ha spifferato tutto sul suo futuro rilasciando un’intervista a ‘La Stampa’ e inevitabilmente non poteva non parlare di lavoro e di Mediaset. Alla luce di queste dichiarazioni ufficiali della presentatrice, tutte le indiscrezioni dovrebbero terminare praticamente qui. In anteprima al noto giornale ha quindi comunicato la sua decisione su ciò che farà anche l’anno prossimo dal punto di vista professionale. Ed è ormai una scelta definitiva.

A ‘La Stampa’ Barbara D’Urso ha ufficializzato la sua permanenza alle dipendenze di Mediaset: “Resto a Mediaset anche l’anno prossimo. Voci di addio? Provo a spiegarlo in un modo carino. Ci sono persone ossessionate da me. L’ossessione può spingere a commissionare delle cose da scrivere anche se non sono vere. Magari per fare più click. Inutile smentire i siti. Né io né l’azienda lo facciamo”. Il suo pubblico può restare tranquillo, anche nella prossima stagione televisiva lei sarà saldamente al suo posto.

Barbara D’Urso conduce ‘Pomeriggio Cinque’ dal 2008, mentre come ben sapete sono state interrotte dall’anno scorso le sue trasmissioni ‘Live – Non è la D’Urso’ e ‘Domenica Live’. Ma quest’anno è passata anche a Italia 1, infatti ha presentato ‘La pupa e il secchione’, succedendo ad Andrea Pucci. E ora il suo futuro sarà targato ancora Mediaset, per la gioia di milioni di persone.

Barbara D’Urso, per i 65 anni party in grande stile e pieno di vip. Ma non per tutti: le assenze si notano