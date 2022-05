Barbara D’Urso, arriva la frecciatina. Un colpo ‘basso’ dai vertici della Mediaset? La conduttrice usa spesso il suo profilo social per fare sapee ai fan tanti dettagli della vita professionale. Barbara D’Urso decide dunque di parlare attraverso le storie su Instagram di una faccenda che le sta decisamente a cuore.

Barbara D’Urso, tramite il suo profilo Instagram, pare abbia preso di mira i vertici Mediaset. Riflettori accesi sulla questione degli ascolti del suo Pomeriggio 5 su cui la conduttrice ha deciso di dire qualcosa, anche alla luce di quanto diffuso nelle ultime settimane da Dagospia sul suo futuro professionale. Una notizia che ha sicuramente sollevato qualche perplessità anche trai fan del programma di Canale 5.





Secondo quanto rivelato da Dagospia, pare che la Mediaset non avrebbe rinnovato il contratto di Barbara D’Urso. Non sembra essere dello stesso parere Alessandro Rosica, secondo cui non solo continuerà a lavorare per il Biscione, ma pare abbia all’orizzonte anche altri progetti da portare a compimento per la gioia di quanti la seguono da tanto tempo.

Poi oggi la frecciatina indirizzata a Mediaset. Attraverso le Instagram Storie, Barbara D’Urso afferma: “Ebbene sì. Cambio studio Pomeriggio 5 (per la quarta volta in una stagione), ma voi siete sempre con me! 18,22% di share e 23% sul pubblico attivo. Vi amo!”. Il contenuto del messaggio della conduttrice ha suonato per i fan come un campanello d’allarme.

Un programma apprezzatissimo che continua a riscuotere un grande successo da parte dei telespettatori, ma che sarebbe andato incontro ad alcuni cambiamenti, come per lo studio, che in una sola stagione pare sia stato cambiato per ben quattro volte. Questo il riferimento di Barbara D’Urso avrebbe sollevato i dubbi dei fan lasciando emergere tra le righe una frecciatina.

