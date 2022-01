“Proprio come lei”. E Barbara D’Urso di sasso: la gaffe epica della vip e gelo in studio

Nuova puntata di Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D’Urso. Tra gli ospiti in collegamento c’è anche Alessandra Mussolini e si parla dei due fratelli infermieri che di notte si trasformano in drag queen. Si tratta dei gemelli pugliesi Daniel e Domenico (nome d’arte ‘Sorelle Pompadour’) diventati famosi per la loro capacità di trasformarsi nell’arco di 24 ore. La mattina indossano il camice da infermieri in ospedale, di notte si agghindano con trucco teatrale e sfarzosi abiti per esibirsi in spettacoli unici”, dice il servizio che li presenta.

I due fratelli si sono presentati in studio vestiti da drag queen e indossavano delle parrucche vaporose con capelli a frisè. Alessandra Mussolini si è complimentata con loro, con le loro performance, dai vestiti cuciti a mano al trucco e parrucco scenografici, che lei apprezza tanto. Poi ha fatto un’affermazione che ha lasciato tutti di stucco.

Ha dapprima detto di adorare la parrucca coi frisè poi ha esclamato: Ho visto una persona che aveva i capelli come loro, le drag queen, che non posso dire. Molto simili”. Sulle prime in studio nessuno ha capito a chi si stesse rivolgendo Alessandra Mussolini che ha iniziato a ridere e a ripetere che non avrebbe detto il nome. Anche Barbara D’Urso è apparsa perplessa ed era curiosa di sapere di chi stesse parlando. “Aveva i capelli come loro, forse imitandole”, ha aggiunto la figlia di Maria Scicolone.





In realtà, se si riflette bene, è possibile capire a chi stesse facendo riferimento Alessandra Mussolini. Infatti i più attenti telespettatori hanno capito che si riferiva a Selvaggia Lucarelli che durante una puntata di Ballando con le stelle ha mostrato un look simile. Ma non ha potuto fare il suo nome a causa delle polemiche che ci sono state tra le due e anche perché non sono buoni neanche i rapporti con Barbara D’Urso: “Ha debuttato da me la Mussolini dicendo cose che non comprendo”, ha detto la conduttrice mentre Alessandra Mussolini se la rideva e ripeteva: “Non lo posso dire, sennò mi inguaio”.

Sul finale della puntata Barbara D’Urso è nuovamente tornata sulla questione: “Vi giuro sono così ottusa che non ho capito. A me viene in mente Marcella Bella”. Ma Alessandra Mussolini ha continuato a ribadire che non può fare quel nome, “Ti dico questo: non è una cantante”, ma era certa che il pubblico avesse capito perché “il pubblico sa fare uno più uno”.