Barbara Capponi è una giornalista Rai, tra le più apprezzate. Oltre a essere uno dei volti del Tg1 è conduttrice di trasmissioni importanti come Unomattina estate, prima con Alessandro Barachini e poi, nell’edizione 2021, con Giammarco Sicuro.

Figlia di Filippo e Tiziana – ha un fratello e una sorella – Barbara Capponi è cresciuta a Pedaso, un piccolo comune di appena tremila anime della provincia di Fermo, nelle Marche. Nel 1985 partecipa al concorso di bellezza Miss Italia e grazie grazie al suo fascinosi aggiudica il titolo di Miss Marche. Dopo il diploma si iscrive all’università e si laurea con il massimo dei voti in Giurisprudenza. Barbara Capponi ha superato anche l’esame per diventare avvocato ma non avrebbe mai esercitato la professione. Nel 1988 ha iniziato scrivendo per il Messaggero di San Benedetto, poi ha collaborato con il Corriere Adriatico e Tvs Onda Sambenedettese.







Barbara Capponi: anni, altezza, peso, marito e figli

Nel 2011 partecipa al programma di Milly Carlucci “Ballando con le Stelle” in coppia con il ballerino professionista Samuel Peron con cui è arrivata semifinalista. Nel 2013 ha condotto Estate in diretta. Barbara Capponi è sposata con il marchigiano Pietro Forconi; i due non hanno figli. Dal 2010 conduce il TG1 conducendo prima l’edizione delle 8:00, e poi, dal 2016 quella delle 16.30.

Poi la chiamata in Rai, dove dagli inizi degli anni Duemila la giornalista Barbara Capponi diventa inviata per trasmissioni come Uno Mattina, Donne al bivio e La vita in diretta. Nel 2004 è inviata del Tg1 e nel 2010 diventa conduttrice del telegiornale. Dal 13 al 20 dicembre 2019 sostituisce la collega Valentina Bisti alla conduzione di Unomattina.

Nell’estate 2020 conduce insieme al collega Alessandro Baracchini Unomattina Estate. Nel 2021 la giornalista è confermata nuovamente al timone del programma estivo ma questa volta accanto a Gianmarco Sicuro. Barbara Capponi è nata a Fermo, nelle Marche, il 13 gennaio 1968. È alta 177 centimetri e pesa circa sessantacinque chili.