Ballando con le Stelle, la rivelazione choc di Selvaggia Lucarelli. Ormai si sa, le discussioni e le vere e proprie liti sono assicurate dalla presenza della giornalista nella giuria del noto show condotto da Milly Carlucci. Spesso e volentieri il motivo risiede nei giudizi, a volte a severi, dati alle prestazioni dei concorrenti, ma qualche volta si parla d’altro. Ricordate la querelle con Simona Izzo e Ricky Tognazzi? Lì volarono parole grosse e si parlò perfino di possibili querele.

Qualche settimana fa si parlava dell’ipotesi che Selvaggia Lucarelli non prendesse più parte al programma. C’erano problemi seri anche con alcuni giurati, come lei stessa ha ammesso su Instagram: “Sono rimasta perché ho riflettuto su quello che potevo fare meglio io, non su quello che hanno sbagliato gli altri”. Adesso la giurata ha fatto una rivelazione su quello che le ha detto un concorrente dietro le quinte…

La litigata tra Morgan e Selvaggia e l’insulto dietro le quinte

Nell’edizione 2021 di Ballando con le Stelle Morgan ha partecipato come concorrente e ha avuto un duro scontro proprio con Selvaggia Lucarelli. Dopo l’esibizione la giurata bocciò così il cantautore: “Uno di quei balli di una tribù amazzonica dopo che ha leccato un rospo”. Pronta la risposta di Marco Castoldi: “Non capisce nulla di danza e di musica. Non capisce! Per lei il ballo è come il monolite di Stanley Kubrick davanti al quale le scimmie si battevano il petto”.

Ne nacque una discussione, degenerata in vera e propria lite con risvolti perfino giuridici visto che Morgan annunciò di aver querelato la giornalista. Poi lo scontro proseguì pure sui social dove il cantautore tentò a suo modo di ‘scusarsi’, salvo poi riprendere lo scontro in modo ancor più duro. Ma nessuno sapeva quello che successe dietro le quinte proprio in quel periodo. E a distanza di due anni Selvaggia Lucarelli lo ha rivelato su Instagram.

“Morgan due anni fa mi ha dato della tro** dietro le quinte, parlando con Lorenzo, è stato poco piacevole si”. Insomma il cantautore ha proferito un vero e proprio insulto all’indirizzo di Selvaggia Lucarelli che oggi ha deciso di togliersi questo ‘sassolino’. D’altra parte lo stesso Morgan non è nuovo a certe uscite e anche recentemente è stato addirittura cacciato da X Factor per le sue ripetute espressioni e i suoi atteggiamenti sopra le righe.

