“È meglio se stai zitto”. Bufera a Ballando con le stelle, il ballerino furioso alza la voce. Guerra anche tra i giudici

“Ballando con le stelle” è entrato nel vivo. Con la seconda puntata andata in onda sabato 23 ottobre i valori iniziano a definirsi e così pure le presunte ‘simpatie’ e ‘antipatie’ dei giudici. Quest’anno la giuria è composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Ovviamente le loro sentenze non trovano sempre d’accordo i concorrenti e proprio la dialettica tra loro è uno dei punti forti del programma di Milly Carlucci.

Stavolta, però, qualcosa è andato storto e Valerio Rossi Albertini, in coppia con Sara Di Vaira, ha reagito male alle critiche di Fabio Canino. Quest’ultimo ha commentato così le spiegazioni sul ballo che il divulgatore scientifico è solito dare prima dell’esibizione: “Quelle chiacchiere saranno anche interessanti, ma forse in altri programmi. Vorrei vedere più ballo e meno parlato”. Un giudizio tranchant che non è piaciuto per niente al fisico e accademico italiano.

Valerio Rossi Albertini ha risposto così al giurato Fabio Canino: “Definire “chiacchiere” la scienza è discutibile! Chiacchiere sono quelle che fai tu”. Anche la giornalista Selvaggia Lucarelli è intervenuta nella diatriba affermando che pure Al Bano più che cantare ha fatto altro, cioè cantare, ed è stato premiato con voti alti. Così Canino ha ribattuto che nelle performance di Valerio e Sara “non c’è il giusto equilibrio tra le chiacchiere e il ballo mentre Albano è spettacolo puro”.





Anche Carolyn Smith ha dato un giudizio impietoso su Valerio Rossi Albertini: “Non sai ballare” sono state le sue parole. E alla fine il fisico ha ritrovato la calma, ironizzando: “Credo sia l’ultima volta che ci vediamo, a giudicare dalle premesse”. Insomma l’eliminazione sembra cosa fatta per il divulgatore scientifico. E non si sbaglia. Intanto sui social in molti si schierano dalla sua parte.

“Se il suo ruolo è solo ballare – scrive un telespettatore – allora anche Albano non balla. Dovevano dare zero. Albertini balla male, ma ad Albano non fanno le stesse pulci”. “Hanno dato dieci ad Albano manco fosse Roberto Bolle – dice un altro – e poi fanno casino al povero Rossi Albertini. Due pesi, due misure”. Un altro utente afferma: “Selvaggia ha ragione, sono stati comprensivi con le persone più famose, molto meno con il prof Rossi Albertini, che merita molto proprio perché si è messo in gioco”.