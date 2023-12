Ballando con le stelle, riflettori accesi su Simona Ventura. Il programma di Milly Carlucci ha meravigliato il pubblico con grandi colpi di scena. Dal lungo e commosso abbraccio tra Rocco Siffredi e il figlio Lorenzo Tano alle parole di Simona Ventura ai microfoni della trasmissione e accanto alla figlia Caterina che non ha esitato un solo secondo nel raggiungere la madre sul palcoscenico.

Simona Ventura e la figlia Caterina sul palcoscenico di Ballando con le stelle. Un momento molto emozionante quello vissuto davanti alle telecamere del programma di Milly Carlucci quando a fare il suo ingresso in studio è stata Caterina, la figlia adottiva di Simona Ventura, la cui storia è stata resa nota al pubblico proprio ai microfoni di Milly.

Simona Ventura e la figlia Caterina sul palcoscenico di Ballando con le stelle: “Sono orgogliosa di lei”

Caterina è la terza figlia di Simona. La Ventura, com’è noto, è anche mamma di Niccolò, 24 anni e di Giacomo, 23 anni, nati dal matrimonio con il suo ex Stefano Bettarini. La fine della relazione con Bettarini è sopraggiunta nel 2008, poi nella vita di Simona Ventura è arrivato Giovanni Terzi. “I miei figli sono 3 gioielli e sono la parte più importante della mia vita”, ha raccontato Simona qualche puntata fa: “Caterina è il mio terzo gioiello, è la figlia di una mia parente in difficoltà“, ha aggiunto. “Mi chiama mia madre e dice: “È nata Caterina, però l’hanno portata in una casa famiglia’. L’adozione era molto difficile in quel momento, però ho chiesto l’affido di Caterina. Il giudice mi chiese perché volessi quella bambina. “Voglio questa bambina perché ha bisogno di noi ora”, ho detto io. Devo ringraziare i suoi genitori, altrimenti non l’avrei mai avuta”,ha confessato ancora Simona Ventura davanti alle telecamere della trasmissione.

“Lei a 4 anni venne in camera da me e disse: “Mamma, ma io non ho una mamma”. Io le ho detto: “Perché dici che non hai una mamma?”. Lei mi ha risposto: “Mi hanno detto che non ho una mamma, che tu non sei la mia mamma. “Tu sei una bambina molto fortunata perché hai due mamme”, le ho detto io. Ha portato una pace incredibile nella mia vita“. E in occasione della finale di Ballando la sorpresa.

“Caterina nelle ultime settimane è stata in Inghilterra per studiare, perciò non ha potuto seguire minuto dopo minuto tutta la nostra epopea”, ha spiegato Milly, che ha dunque accolto Caterina: “E’ bellissimo averti qui”. La padrona di casa ha poi aggiunto: “Un effetto molto strano, ma sono molto contenta per lei, per la donna che è, per la mamma che è”, ha detto Caterina. “Sono molto orgogliosa che sia arrivata in finale”. E Milly: “Che bello che tua figlia ti dica di essere orgogliosa”. E la concorrente: “Sono io ad essere orgogliosa di voi, dei miei figli ma anche dei figli di Giovanni. Vi vogliamo bene, siete la nostra forza”.