Pessime notizie per Ballando con le stelle, con Milly Carlucci alle prese con un possibile addio. Già in passato ha dovuto fare i conti con le mancate conferme di Raimondo Todaro, attuale insegnante di Amici, e di Vito Coppola, trionfatore insieme ad Arisa nella scorsa edizione della trasmissione. E qualche ora fa è uscita fuori un’indiscrezione, provocata da un gesto del protagonista dell’argomento, che non lascerebbe presagire nulla di buono. E per la conduttrice si tratterebbe di una nuova e e beffarda batosta.

C’è attesa per la finalissima di Ballando con le stelle, infatti venerdì 23 dicembre Milly Carlucci decreterà il vincitore. Ma un addio sembrerebbe essere dietro l’angolo e quindi dalla prossima edizione del programma Rai potremmo non rivedere all’opera uno dei volti noti. Il pubblico non potrà ovviamente esserne felice, se dovesse materializzarsi questo abbandono. Le affermazioni di colui che potrebbe mollare sono state molto criptiche e alcuni ritengono che abbia anticipato implicitamente le sue prossime mosse.

Leggi anche: “Guardate qui, ho le prove”. Ballando: Selvaggia Lucarelli mostra la chat su Biagiarelli





Ballando con le stelle di Milly Carlucci, arriva un addio di un protagonista?

Siamo ancora nel campo delle ipotesi, quindi nulla è ancora definito, ma Ballando con le stelle e Milly Carlucci potrebbero dover accettare non di buon grado un addio. Ormai l’attuale edizione della trasmissione sta volgendo al termine, quindi evidentemente non possono esserci altri stravolgimenti. Ma c’è chi guarda già al futuro e al 2023, quando la presentatrice tv dovrà probabilmente correre ai ripari per sostituire un volto importantissimo. Una figura che fino ad ora sembrava essere intoccabile.

Ad essere a rischio sarebbe il ballerino Angelo Madonia, che quest’anno ha ballato con Ema Stokholma. Tra l’altro, proprio questa coppia è una delle papabili al successo finale, visto che è amatissima dai telespettatori. Le voci sul suo presunto addio sono nate a causa di una sua affermazione sul social network Instagram: “Se ci sarò l’anno prossimo? In verità al momento penso di concludere bene questa edizione, cercando di ottenere il meglio insieme ad Ema”. Poi le dichiarazioni ancora più misteriose.

Madonia ha concluso così la sua conversazione con un utente: “Ho avuto la fortuna di innamorarmi e di conoscere delle persone che ci hanno aiutato ogni giorno. Ballando con le stelle è una grande famiglia che ti rimane nel cuore”. Alcuni hanno letto queste parole come una sorta di commiato, ma non c’è ancora nessuna conferma ufficiale.