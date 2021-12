Non è andato giù Romina Power quello che è successo durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle. Non ha gradito, soprattutto, il trattamento riservato all’ex marito Albano Carrisi con il quale, a detta di molti, il sentimento non sarebbe cambiato dopo l’addio. A far saltare i nervi a Romina è stata un’uscita di Selvaggia Lucarelli già al centro di una polemica non risolta con Carolyn Smith. Tutto, per chi non ricordasse, risale a qualche settimana fa.



“Ognuno ha il suo modo di pensare, ognuno dice la sua. Non criticare e non andare contro quello che dico io. È la mia opinione da tecnico con più di 56 anni di carriera. Io ho la mia opinione, tu hai la tua e non vai contro la mia”. Poi ancora Selvaggia: “Stiamo calmi. Io posso andare contro la tua con i miei mezzi. Dopo sei anni che sono qua, non si può ancora dire che non capisco niente di ballo, forse un po’ di cose le ho viste”. Erano seguite tante polemiche a cui si aggiunge quella di Romina Power.



La giurata si è lasciata andare ad una battuta su Romina che, a quanto pare, non è stata particolarmente gradita dalla diretta interessata. Su Instagram Romina Power ha scritto: “L’altra sera la Lucarelli è stata davvero sfacciata e irrispettosa con te… Donna stupida”. E pronta è arrivata la risposta di Romina Power. Nelle sue storie di Instagram Selvaggia Lucarelli ha postato il commento di Romina Power e ha così risposto.







“Sfacciata, irrispettosa e stupida… Addirittura! Deve essere la gelosia”. Negli ultimi mesi si è parlato più volte di un nuovo litigio tra Albano Carrisi e Romina Power. La burrasca sarebbe nata mentre si parlava delle ambizioni artistiche del figlio di Al Bano. Infatti dopo il litigio Yari avrebbe deciso di lasciare la tenuta e di raggiungere la madre a casa della sorella Cristel.



Adesso che Al Bano e Loredana Lecciso si sono riappropriati di casa loro, possono fiondarsi a progettare il futuro. Il progetto in ballo, stando a quanto riferito dal settimanale ‘Nuovo’, punterebbe diretto al matrimonio. Chissà se la Lecciso si mostrerà mai al pari della Power, Romina Power è infatti una donna forte e indipendente che da sempre sposa ideali moderni e importanti.