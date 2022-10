Ballando con le stelle, nuova sconfitta nella gara degli ascolti: Milly Carlucci perde contro Maria De Filippi e Tu sì que vales. Nella puntata di ieri tanti sono stati i colpi di scena. Alla fine, la classifica generale, ha visto trionfare Gabriel Garko al primo posto; Alex Di Giorgio al secondo e Alessandro Egger al terzo. C’è da dire che Iva Zanicchi è partita con un bonus di dieci punti per la vittoria ottenuta nella prima puntata mentre Dario Cassini ha iniziato la serata con un malus dello stesso valore per l’ultimo posto conquistato la volta precedente, cosa che lo riporterà in fondo anche stavolta.



Ieri sera è arrivata anche la prima eliminazione. L’annuncio di Milly Carlucci arriva a fine serata, dopo la lettura dei voti e la classifica. Un colpo al cuore per molti fan. Niente da fare però per Marta Flavi e Simone Arena. Grande protagonista è stata anche Iva Zanicchi. Già nella prima puntata c’era stato uno scivolone di Iva Zanicchi che aveva dato a Selvaggia Lucarelli della “tr..a”. Tutto è avvenuto in diretta dopo che la cantante aveva ricevuto uno zero dalla severa giudice di Ballando.

Ballando con le stelle, nuova sconfitta nella gara degli ascolti del sabato



L’insulto non è passato inosservato e ci sono state diverse polemiche, ma a quanto pare Iva c’è ricascata. Nella seconda puntata, dopo aver preso due da Guillermo Mariotto, Iva Zanicchi gli ha urlato contro “Fai schifo Mariotto!”. Situazione molto tesa. Come tesa la situazione degli ascolti. A scrivere tutto per filo e per segno è Davide Maggio.



Nella serata di ieri, sabato 15 ottobre 2022, su Rai1 Ballando con le Stelle, in onda dalle 21:19 alle 00:59, ha conquistato 3.622.000 spettatori pari al 25% di share (Tutti in Pista, dalle 20:44 alle 21:14, a 3.699.000 e il 20.2%). Su Canale5 Tú Sí Que Vales, dalle 21:23 alle 00:58, ha raccolto davanti al video 4.012.000 spettatori con uno share del 27.9%. Su Rai2 Blue Bloods ha interessato 704.000 spettatori (3.9%).



Su Italia1 L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri ha intrattenuto 704.000 spettatori pari al 4%. Su Rai3 la nuova edizione di Sapiens – Un solo Pianeta parte da 774.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Oridinary Love in prima tv totalizza un a.m. di 313.000 spettatori (1.8%). Su La7 In Onda – Prima Serata ha registrato 826.000 spettatori con il 4.4%. A seguire Il paziente inglese sigla 165.000 spettatori con l’1.3%. Su Tv8 La leggenda degli uomini straordinari segna 208.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Mafia Connection è seguito da 222.000 spettatori (1.2%).

