“Salta la finale”. Colpo di scena a Ballando, Milly Carlucci dà la triste notizia a poco dalla puntata

Pessima notizia per Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Una protagonista sarà assente e la notizia è arrivata praticamente all’ultimo momento. Nella serata di sabato 17 dicembre è prevista la finale della trasmissione di Rai1, ma la conduttrice televisiva è stata costretta a rinunciare ad una preziosa figura. Già l’infortunio a Gabriel Garko ha fatto scattare un campanello di allarme, anche se non ci sarebbero problemi per vederlo all’opera. Ma ora questo forfait ha lasciato tutti rattristati.

Infatti, già da diversi giorni nel promo di Ballando con le stelle di Milly Carlucci si era parlato di questa protagonista. Ma ora che sarà assente ufficialmente il pubblico è rimasto deluso. C’è una motivazione molto seria alla base di questa mancata presenza in studio, infatti è stata contagiata dal coronavirus. Una vera e propria beffa a pochissime ore dalla messa in onda dell’appuntamento. Ma la padrona di casa è riuscita ugualmente ad ovviare a tutto questo con una decisione last minute.

Ballando con le stelle di Milly Carlucci, protagonista assente all’ultimo

Un colpo di scena negativo quello che ha travolto Ballando con le stelle e la stessa Milly Carlucci. Una protagonista assoluta della serata sarà assente a causa del Covid. L’annuncio ufficiale è stato fatto dalla conduttrice, durante il suo collegamento con La vita in diretta di Alberto Matano. Ma è stato anche comunicato ufficialmente il nome di chi prenderà il posto della donna, che sarà comunque molto triste per aver dovuto dire no a Milly per la malattia che ancora non accenna a fermarsi.

Nella serata del 17 dicembre non sarà in studio l’attrice Francesca Chillemi, che avrebbe dovuto essere ballerina per una notte. Ma l’infezione da Covid l’ha bloccata ed è dunque attualmente in isolamento. L’ex Miss Italia è nota soprattutto per la sua recitazione nella fiction Che Dio ci aiuti. Dal 2011 interpreta il personaggio di Azzurra Leonardi. Poi è stata anche protagonista negli ultimi anni di Braccialetti rossi, L’isola di Pietro, Leonardo e Viola come il mare, quest’ultima insieme a Can Yaman.

A prendere il posto di Francesca Chillemi sarà la collega Valeria Fabrizi, che nel 2021 è stata concorrente di Ballando con le stelle. Anche lei fa parte del cast di Che Dio ci aiuti e sempre dal 2011. Ha anche recitato nel recente passato ne Il paradiso delle signore e Doc – Nelle tue mani.