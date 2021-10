“Adesso spiega tutto”. Ballando con la stelle, salta all’ultimo l’esibizione della protagonista. Il sospetto agita lo studio

Ballando con le stelle, scoppia la bufera nello studio televisivo. La concorrente data come favorita della puntata non si è potuta presentare in studio durante la messa in onda serale. Il motivo? La scoperta della positività al Covid. Milly Carlucci ha spiegato a tutti che la coppia allieva-maestro non verrà eliminata, ma che la situazione è destinata a restare “congelata” fino a miglioramento. Ecco di chi stiamo parlando.

Se Mietta è risultata positiva al Covid, lo stesso non è accaduto con il maestro Maykel Fonts, risultato fortunatamente negativo sia ai due tamponi rapidi che a quello molecolare. Non appena la padrona di casa ha informato tutti della situazione, con Mietta in collegamento da casa, un commento di Selvaggia Lucarelli ha portato inevitabilmente a un botta e risposta dai tone polemici.

Alla luce della positività riscontrata da Mietta, d’ora in avanti o almeno finché non verrà scongiurato il peggio, Milly Carlucci ha comunicato che tanto i concorrenti, quanto i ballerini e gli addetti ai lavori dovranno andare incontro almeno a un tampone settimanale, e tutto questo al di là dell’aver fatto il vaccino. A questo punto è arrivata l’osservazione di Selvaggia Lucarelli.





“Mi auguro che tutti i concorrenti e i ballerini siano vaccinati. Questo è un programma diverso dagli altri, in cui ci si tocca, si suda, si sta tutti insieme. L’anno scorso non c’era il vaccino ma quest’anno sì. Chi non è vaccinato può mettere a rischio la salute di tutti noi. Mi auguro che questo programma si faccia con grande senso di responsabilità” , esclama.

È bastato questo per portare Mietta a un ulteriore commento con tono alquanto infastidito: “Ma perché dobbiamo parlare di questo?”, replica la concorrente in collegamento da casa, per poi aggiungere: “Nessuno vuole mettere a repentaglio la salute di nessuno. Sono dispiaciuta di non essere lì”. E nel giro di poco la vicenda non poteva che dividere in due il popolo dei social.