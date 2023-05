Nonostante ci separi ancora qualche mese dalla nuova edizione di Ballando con le stelle, Milly Carlucci sta già lavorando alacremente per la prossima stagione e ora ha confermato anche l’intenzione di avere una concorrente bomba. Stavolta non siamo soltanto nel campo delle ipotesi, la conduttrice in persona si è esposta e ha fatto un nome e cognome ben preciso. Il messaggio è stato lanciato e ora spetta alla destinataria rispondere.

Intanto, sappiamo che a Ballando con le stelle, salvo improbabili colpi di scena, Milly Carlucci avrà con sé la stessa giuria dell’anno scorso. Mentre una concorrente potrebbe arrivare dal mondo dello sport ed è davvero attesissima. Per quanto riguarda i giudici, la prima a parlare è stata Selvaggia Lucarelli, la quale al settimanale Chi ha rivelato di essere stata confermata dalla presentatrice Rai già nel corso della scorsa edizione.

Leggi anche: “Non la devi cacciare”. Ballando con le stelle, l’appello del pubblico a Milly Carlucci





Ballando con le stelle, Milly Carlucci sogna una concorrente: “Ti aspetto”

C’è dunque un sogno nel cassetto per Ballando con le stelle, con Milly Carlucci che ha l’obiettivo di sorprendere ancora il pubblico con nomi altisonanti. Se dovesse incassare il sì di questa possibile concorrente, si tratterebbe di un vero colpo. Anche perché la sportiva in questione ha decisamente tanti impegni lavorativi. Nonostante non sia semplice per lei liberarsi dal lavoro, potrebbe alla fine provare a rendere felice la padrona di casa del programma.

In alternativa Milly Carlucci potrebbe convincerla almeno a farla diventare ballerina per una notte. Parliamo della sciatrice Sofia Goggia, che la conduttrice vorrebbe a tutti i costi come confermato nell’intervista rilasciata a L’Eco di Bergamo: “Sarebbe un grande sogno, ma è in carriera e ad ottobre inizia la stagione sciistica e si deve allenare. Però potrebbe venire a fare la ballerina per una notte. Devo dire che sarebbe già fantastico averla per una sera e colgo l’occasione per fare un appello perché partecipi”.

Nel corso della sua carriera sportiva, la 30enne bergamasca ha vinto 4 Coppe del Mondo e 2 medaglie ai Mondiali. Inoltre, nel 2018 è stata campionessa alle Olimpiadi di Pyeongchang nella discesa libera. Anche quest’anno è stata campionessa mondiale nella medesima disciplina con ben 189 punti di vantaggio sulla rivale Stuhec.