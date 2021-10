A partire dal 16 ottobre ricomincerà ‘Ballando con le stelle’ di Milly Carlucci. C’è grande entusiasmo nel pubblico di Rai 1, che non vede l’ora possa ripartire il programma. Eppure in queste ore è successo qualcosa che ha fatto imbufalire numerose persone e probabilmente la padrona di casa non si aspettava di dover fare i conti con una situazione del genere. Ma purtroppo è accaduto e dovrà presumibilmente intervenire per cercare di risolvere una vicenda che rischia di esplodere del tutto.

Il primo nome ad essere stato ufficializzato è stato quello di Albano Carrisi. Il cantante sarà uno dei protagonisti in gara. Al suo fianco ci saranno anche altri quattro cantanti. Stiamo parlando di Arisa, che non sarà più insegnante ad Amici e sbarca quindi sulla Rai. Poi ci saranno Mietta, l’83enne Remo Remigi e Morgan, dal quale come al solito ci si aspetta un po’ di ‘pepe’ e stravaganza. Oltre a loro ci sarà anche l’ex pilota ed ex fidanzato di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, Andrea Iannone, tra gli altri.

A ‘Ballando con le stelle’ è tempo anche di critiche. Il web si è scagliato contro alcune assenze come quelle di Raimondo Todaro e Stefano Oradei. Ma a far rumore è la mancata presenza di due maestri storici, ovvero Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi. Poi le proteste sono deflagrate quando è stato annunciato il cast, insieme alle coppie. Ma nessuno si attendeva di dover leggere questi commenti pesantissimi, che hanno preso di mira in particolare alcuni personaggi famosi, che prenderanno parte all’avventura tv.





Questi i principali commenti negativi: “Stendiamo un velo pietoso”. “Scusate, ma sembra un geriatrico”. “Niente no no non lo guardo proprio… Al Bano? Sabrina Salerno? Il parrucchiere? Ma anche no direi”. “Ma che pa..le, Al Bano sta dappertutto! E basta!”. “Ad Al Bano mancava solo il ballo. Forse era meglio invitare la figlia Jasmine, molto carina. Bisogna lanciare volti nuovi non le solite “vecchie glorie””. “Dai nomi un cast molto deludente e fra l’altro neanche equilibrato fra uomini e donne”. E non è tutto.

Poi le bordate sulle assenze di Todaro e non solo: “A me non cambia niente dopo quello che avete fatto a Raimondo lo scorso anno certo non sprecherò il mio tempo per guardare una trasmissione di falsità come la vostra”, “Quest’anno sarà un fiasco questo programma. Il cast è buono per i centenari. La giuria ci ha stancato. I ballerini andrebbero rinnovati tutti. Oradei fatto fuori dopo lo scandalo con Veera. Si vedeva che era caduto in disgrazia”.