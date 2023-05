Ballando con le stelle, arriva il clamoroso ‘no’. Un programma di successo che ogni anno raccoglie consensi e approvazione da parte del pubblico italiano: tutto questo e molto altro ancora si esprime sotto il nome della trasmissione storicamente capitanata da Milly Carlucci. E solo pochi giorni proprio sul settimanale Nuovo è apparsa la notizia di un’ipotetica trattativa in corso tra la conduttrice e il ballerino professionista Raimondo Todaro. Ma il pubblico di fan ha una certa dimestichezza con il colpi di scena: nelle ultime ore arriva la notizia di un clamoroso ‘no’ che potrebbe stravolgere la situazione.

Il clamoroso ‘no’ a Ballando con le Stelle, tutto cambia. Le anticipazioni sulla trasmissione non smettono di raggiungere gli utenti come quella delle ultime ore che metterebbe in discussione ogni aspettativa sul programma. Riflettori accesi, questa volta, sui componenti della giuria del programma, cuore pulsante dello show e in particolare su un nome vip che avrebbe già attirato l’attenzione di molti negli scorsi giorni.

Il clamoroso ‘no’ a Ballando con le Stelle: la decisione della big stravolge tutti i piani

Stiamo parlando proprio di Francesca Fagnani. La giornalista è stata decisamente apprezzata dal pubblico dell’Ariston, quando durante la messa in onda del Festival di Sanremo 2023 ha affiancato Amadeus in qualità di valletta. Un successo che avrebbe portato Milly Carlucci a candidare la giornalista nelle vesti di giurata di Ballando. L’indiscrezione è riuscita ad alzare l’asticella delle aspettative, ma a distanza di poco tempo, potrebbe andata incontro alla smentita.

Ebbene si, da quanto si apprende tutto ha avuto inizio quando sulla pagina ufficiale di Ballando con le Stelle è apparso un post-sondaggio in cui si cheideva al pubblico di esprimere una preferenza su alcuni possibili candidati alla giuria del programma. Il post, accompagnato con tanto di foto, ha decisamente incuriosito i fan. Ecco dunque comparire i quattro nomi, come quello di Barbara D’Urso, Giuseppe Cruciani, Giancarlo Magalli e in ultimo quello di Francesca Fagnani.

Ma non appena messo in circolo il post, la smentita sarebbe arrivata dalla diretta interessata che ha dunque scritto: “Non vedo l’ora che riparta. Vi seguirò dal divano di casa mia, come sempre“. Sembra dunque che la giornalista abbia tutte le intenzioni di seguire appassionatamente il programma, ma non come protagonista seduta al banco della giuria. Notizie e rumor che si susseguono che in ogni momento potrebbero davvero rivoluzionare la situazione.