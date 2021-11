Altra grandiosa puntata di Ballando con le Stelle. Ci dirigiamo verso la fine della stagione e con essa la classifica si assottiglia. Tra l’altro siamo pronti per la semifinale che si articolerà in due puntate: quelle di sabato 4 dicembre e sabato 11 dicembre. Ma questo punto è giusto dire chi sono i semifinalisti di questa edizione: Valeria Fabrizi, Andrea Iannone, Sabrina Salerno, Arisa, Federico Fashion Style, Alvise Rigo e Morgan. Come avrete notato manca una coppia: Memo Remigi e Maria Ermachkova sono gli eliminati della settima puntata di Ballando.

Purtroppo il cantante, che durante la puntata si è emozionato, e la ballerina sono stati penalizzati dalla prova a sorpresa, dal voto social e dal tesoretto, che viene generalmente assegnato da Alberto Matano e Rossella Erra. I concorrenti di Ballando con le Stelle hanno dovuto sfidare Alvise Rigo e Tove Villfor, che si sono salvati con il 67% delle preferenze. Ma non solo, perché Valeria Fabrizi, Andrea Iannone, Sabrina Salerno e Morgan hanno vinto 30 punti extra a testa grazie alla prova a sorpresa iniziale.

Tra l’altro, la Fabrizi ha battuto Memo Remigi mentre il pilota ha avuto la meglio su Alvise Rigo. Al contrario Arisa è stata battuta dalla Salerno mentre Federico Fashion Style è uscito sconfitto dal confronto con l’ex leader dei Bluvertigo. Come ogni serata poi, la classifica stilata dai cinque giurati di Ballando con le Stelle è poi cambiata grazie al voto del pubblico e all’assegnazione del tesoretto.





Stasera quello di Alberto Matano valeva 50 punti (come il punteggio ottenuto da Lino e Rosanna Banfi, ballerini per una notte) ed è finito nelle mani di Arisa. Secondo il giudice extra di Ballando con le Stelle, un premio giusto visto che la cantante è stata penalizzata dalla prova iniziale pur avendo “regalato un grande show”.

Il giudizio di Matano non è stato però confermato dal tribuno del popolo Rossella Erra, che ha scelto di dividere il tesoretto e dare così 25 punti ancora una volta a Federico Fashion Style e al suo scatenato samba. Per tutte le coppie eliminate però non è finita: nel corso delle semifinale di Ballando con le Stelle ci sarà anche il ripescaggio dei Vip eliminati.