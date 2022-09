“Benvenuta Maia!”. Fiocco rosa a Ballando con le stelle, mamma e papà pazzi di gioia

Fiocco rosa a Ballando con le stelle, il maestro dello show guidato da Milly Carlucci è diventato papà per la seconda volta: è nata la piccola Maia. L’annuncio è arrivato sui social mentre continuano i preparativi per la nuova edizione. Tanti i nomi che circolano: sarà sicuramente della gara Iva Zanicchi, poi Paola Barale, la giornalista Luisella Costamagna, la conduttrice ed ex moglie di Maurizio Costanzo Marta Flavi, l’attrice e figlia di Lino Banfi Rosanna e la speaker radiofonica Ema Stokholma.



Poi spazio all’attore Gabriel Garko, il giornalista Giampiero Mughini, il cantautore Nino D’Angelo, il comico Enrico Montesano, il modello e attore Alessandro Egger e Lorenzo Biagiarelli, ospite di “È sempre mezzogiorno” e fidanzato di Selvaggia Lucarelli. Infine ci sarà il nuotatore Alex Di Giorgio. Ballando con le stelle andrà in competizione con Tu sì que vales, il programma su Canale 5 guidato tra gli altri anche da Maria De Filippi.

Ballando con le stelle, il maestro Maykel Fonts è di nuovo papà



Maria De Filippi sulla quale Milly è intervenuta dalle colonne di Rolling Stones, mettendo a tacere le voci di dissidi. “In realtà la rivalità è quella di due aziende che mettono in onda i rispettivi show il sabato sera. La stampa si diverte a mettere due donne in competizione tipo Eva contro Eva. In realtà ci stimiamo tantissimo”.



“Ci siamo sentite più volte. C’è un rapporto di stima e cordialità. Lei è stata una donna che ha rotto il ghiaccio per quel che riguarda il ruolo femminile: è anche produttore, ed è riuscita a ottenere la parità totale”. Nella squadra di Maria De Filippi è passato Raimondo Todaro, storico ballerino di Ballando con le stelle. Nel momento dell’addio non mancarono le polemiche per le modalità dell’addio, ma oggi Milly Carlucci assicura di non conservare alcun rancore: “Non c’è da chiarire. Ci siamo sentiti all’epoca e basta”.



In attesa di quello che sarà c’è da festeggiare Maykel Fonts e la compagna Daniela che hanno annunciato la nascita della figlia Maia con un lungo e tenero post su Instagram. “Oggi è un bellissimo giorno, è nata mia miglia”. Maykel entra nel grande team della Carlucci a Ballando con le stelle nel 2013, alla nona edizione dello show. Dopo alcuni anni d’assenza, dal 2017 al 2019, il coreografo ritorna a danzare sul palco del talent con Alessandra Mussolini prima e Mietta poi. Fonts ha un figlio con la ex moglie Caterina Poiani, di nome Matteo, e una figlia, nata da una precedente relazione, di nome Melissa.

