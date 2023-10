Per la gioia del pubblico di Rai1 Ballando con le Stelle è finalmente iniziato. Sabato scorso, 21 ottobre 2023, c’è stata la presentazione dei concorrenti di questa 18esima edizione dello show di Milly Carlucci e anche la prima performance in assoluto di fronte alla giuria, al pubblico presente in studio e a quello da casa. Nessun eliminato alla prima, ma al ballottaggio finale sono però finiti Rosanna Lambertucci ed Antonio Caprarica, rispettivamente in gara con Simone Casula e Maria Ermachkova. Lo spareggio è in programma all’inizio della seconda puntata che andrà in onda sempre in diretta sabato 28 ottobre.

Ma come svelato dalla conduttrice, un concorrente si è già infortunato. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Milly Carlucci ha ricordato l’appuntamento con il suo show del sabato sera e svelato anche che uno dei protagonisti si è fatto male durante le prove. Dunque dovrà camminare anziché ballare perché mentre provava il suo pezzo (un quick step) si è fatto male a una gamba. “Siamo pronti per domani, eravamo qui a fare e prove”, ha esordito la padrona di casa di Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle, concorrente infortunato durante le prove

“In pista c’è Giovanni Terzi che si stava preparando per provare il suo brano – ha proseguito Milly Carlucci in collegamento con Caterina Balivo – Siamo prontissimi per la seconda puntata con i Pooh come ballerini per una notte. Saranno tutti e quattro sulla pista di Ballando con le Stelle. Per noi è un momento bellissimo anche perché siamo tutti fan dei Pooh. Conosciamo le loro canzoni tutte a memoria”.

Ha quindi ricordato lo spareggio tra Rosanna Lambertucci e Antonio Caprarica che avverrà in apertura e poi aggiunto: “Tra l’altro devo dare una notizia, perché Antonio Caprarica purtroppo si è infortunato ad una gamba. Sono cose che possono succedere, gli stiramenti succedono. Siamo un reparto di pronto soccorso. Lorenzo ancora zoppica con il suo ginocchio. Adesso dobbiamo fare gli scongiuri e cercare di rimanere saldi e forti. Mai mollare e non lo faremo”.

“Antonio ci tiene tanto a restare in gara e l’ha detto. Mi ha proprio detto ‘Milly io non voglio uscire’. Io gli ho detto che vedremo col pezzo, perché era un quick step. In pratica è un ballo tutto saltato. Adesso lo dovrà camminare invece che saltare. Quindi vedremo cosa potrà succedere”, ha concluso Milly Carlucci.