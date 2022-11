Retroscena clamoroso su Ballando con le stelle, con Milly Carlucci ed Enrico Montesano protagonisti di questa notizia. Come ben sapete, l’attore italiano è stato immediatamente squalificato dal programma di Rai1 dopo che aveva utilizzato una maglietta della X Mas dei movimenti neofascisti. E quindi non ha potuto proseguire la sua avventura televisiva, in seguito a questo suo gesto all’interno della sala prove e che è stato notato subito dalla giudice Selvaggia Lucarelli, che aveva postato tutto sui social.

Adesso si è saputo altro su Ballando con le stelle, con Milly Carlucci che aveva un’idea ben precisa su Enrico Montesano. Intanto, parlando invece di Lorenzo Biagiarelli, la ballerina Anastasia Kuzmina ha esclamato: “Mi sento giù ovviamente. Sento di aver fallito in qualche modo. Però alla fine non potevo nemmeno combattere con tutto l’odio che Lori ha addosso. Lo volevano fuori, l’hanno fatto fuori. Lore sta male. Mi ha detto: ‘Abbiamo fatto l’errore di pensare che io fossi un concorrente come gli altri’. Vero, abbiamo pensato bastasse ballare e migliorare”.

Ballando con le stelle, il retroscena di Milly Carlucci su Enrico Montesano

Adesso il sito Dagospia è intervenuto sul programma Ballando con le stelle. Il giornalista Giuseppe Candela ha scoperto tutto sul pensiero di Milly Carlucci su Enrico Montesano. Avrebbe infatti spinto la Rai a prendere un altro tipo di decisione, da rendere concreta nei prossimi giorni. Ma ha ricevuto un no categorico da parte della televisione pubblica italiana, che non ha alcuna intenzione di fare dietrofront. E questo sicuramente non avrà reso entusiasta la padrona di casa della trasmissione.

Ecco cosa ha pubblicato Dagospia, grazie a Candela, sul suo sito: “A Viale Mazzini gira voce che la conduttrice avrebbe davvero coltivato questo sogno: riavere Montesano in studio nella puntata in onda venerdì 2 dicembre. Una sceneggiata stoppata sul nascere dai vertici Rai. Irremovibili e senza intenzione di perdere la faccia dopo aver preso una decisione in maniera tempestiva”. Quindi, respinta senza appello la proposta della conduttrice, che avrebbe voluto riavere al suo fianco l’attore al centro di polemiche.

Su Enrico Montesano si è anche saputo che “stando a quanto riporta l’Ansa, che cita fonti da viale Mazzini, l’attore e comico all’inizio delle prove dell’ultima puntata di Ballando con le stelle, riferendosi esplicitamente al simbolo e al motto riportati sulla sua maglietta, avrebbe fatto il saluto romano”.