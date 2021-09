Ormai ci siamo, tra poco meno di un mese, sabato 16 ottobre, parte la nuova edizione di “Ballando con le Stelle”. Il fortunato programma condotto da Milly Carlucci, che vede in gara ben tredici vip, è pronto a tenere compagnia a milioni di telespettatori. Vi abbiamo già annunciato nei giorni scorsi che ci saranno delle novità importanti per quanto riguarda il cast di ballerini professionisti. Oltre al – polemico – addio di Raimondo Todaro, Milly dovrà fare a meno anche di due ‘pezzi da 90’.

Stiamo parlando di Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi. Entrambe sono infatti in dolce attesa e dunque impossibilitate a prendere parte alla trasmissione. Al loro posto ecco il ritorno di Alessandra Tripoli e poi due vecchie conoscenze di Amici, ovvero Nicole Randelli e Vito Coppola. Risolto il problema delle assenze forzate ecco che il settimanale Di Più Tv ha reso noto il cast completo dei concorrenti di “Ballando con le Stelle”. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Il primo nome ad essere stato ufficializzato è stato quello di Albano Carrisi. Il cantante sarà uno dei protagonisti in gara. Al suo fianco ci saranno anche altri quattro cantanti. Stiamo parlando di Arisa, che non sarà più insegnante ad Amici e sbarca quindi sulla Rai. Poi ci saranno Mietta, l’83enne Remo Remigi e Morgan, dal quale come al solito ci si aspetta un po’ di ‘pepe’ e stravaganza.





Oltre a loro ci sarà anche l’ex pilota ed ex fidanzato di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis Andrea Iannone. A “Ballando con le Stelle” edizione 2021 vedremo pure l’ex calciatore dell’Inter Fabio Galante e l’attrice Valeria Fabrizi. Spazio poi alla showgirl Sabrina Salerno, al fisico Valerio Rossi Albertini e al rugbista Alvise Rigo. Infine saranno concorrenti anche il parrucchiere dei vip Federico Fashion Style e la figlia dell’ex calciatore Paul Gascoigne Bianca.

Non ci sarà dunque Paola Barale, il cui nome era spuntato fuori alcune settimane fa. A quanto pare la trattativa con gli autori di “Ballando con le Stelle” è saltata per motivi economici. Sarà protagonista per una sola puntata, invece, il velocista Marcell Jacobs. Infine due sportivi saranno ospiti di Milly, ovvero l’attuale ct della nazionale italiana di calcio Roberto Mancini e l’ex calciatore Ronaldo Luis Nazario da Lima.

Confermata la giuria composta da Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Mentre il giornalista Alberto Matano e la criminologa Roberta Bruzzone saranno presenti a bordo campo. A Ballando rivedremo infine anche Alessandra Mussolini che avrà un ruolo inedito.