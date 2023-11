Ballando con le stelle, la puntata di ieri sabato 18 novembre è stata a dir poco movimentata. Al centro la lite tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli. Dopo l’esibizione di Teo Selvaggia aveva commentato: “Mi fai tenerezza”. E decisa la risposta di Mammucari: “Mi fai tenerezza non me lo dici a me, lo dici a un amico tuo, ma a me non me lo dici perché io mi sono messo in gioco e ho fatto cose che tu non faresti mai. “È deprimente che tu stia parlando da mezz’ora e non dica niente”.

E Selvaggia Lucarelli: “Milly, io ho voglia di dire delle cose, ma mi sembra che ci sia un’aria troppo pesante. Pensavo che si potesse giocare con un comico, ma evidentemente può giocare solo lui e noi no. Smettila di interrompere”. Lo show di Teo non è finito, ieri ha avuto modo di chiarire anche con Antonio Caprarica.





Ballando con le stelle, eliminata Rosanna Lambertucci

Con Milly Carlucci che ha voluto dire la sua . “Ho visto titoli che parlano di rissa, ma da sempre i titoli sono fatti per colpire la fantasia. Ristabiliamo la realtà dei fatti. Dietro alla parola rissa c’è un comportamento che, se fosse vero, non potrebbe essere condiviso e giustificato da nessuno. Una discussione con toni accesi”.

“I toni accesi nei limiti di una dialettica dove non sono neanche volate parolacce o cose di questo genere. Nei limiti di una dialettica civile”. Civili, secondo il pubblico, non sono stati i giudici di Ballando con Rosanna Lambertucci. Scrive una fan: “Sono dei cafoni. Come si permettono di chiamarla Lambertuccia?! Che cafoni!!! E quella mummia della Carlucci che non dice niente!!!”.

E Ancora: “La signora Lambertucci ce la mette tutta. É una donna educata e di classe. Brava!!!”. Rosanna che ha detto addio al programma. Nella quinta puntata Rosanna Lambertucci e Simone Casula sono stati eliminati. I concorrenti si sono sfidati allo spareggio televoto con le coppie di Carlotta Mantovan e Moreno Porcu e Antonio Caprarica e Maria Ermachkova.