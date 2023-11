Ballando con le stelle, finalmente piena luce sulla rissa tra Antonio Caprarica e Teo Mammucari. A raccontare cosa è successo per filo e per segno è lo stesso Caprarica nel corso di un’intervista rilasciata a Davide Maggio che cambia il quadro fornito da Milly Carlucci. Milly che aveva dato questa versione: “C’è stata una discussione di un minuto e 10 secondi tra Mammucari e Caprarica. Una discussione con toni accesi. Nei limiti di una dialettica e non solo volate neanche parolacce”.

E che Caprarica conferma solo in parte: “È stata una discussione molto accesa, dai toni molto accesi in cui gli ho detto quello che pensavo. Che trovavo queste battute non degne di uno che vuole fare quello che vuole fare lui, battute da comico di terza classe. Tutto lì”. La battuta in questione è quella con la quale Mammucari dava del ‘tronco’ a Caprarica.





Aggiunge il giornalista: “Quando lui è rientrato nella sala facendo finta di niente, io gli dico: ‘tu adesso ti devi scusare pubblicamente per le espressioni da maleducato che hai adoperato’. E lui: ‘ma io non ho detto niente, in fin dei conti tu hai detto che mi davi delle bastonate’. ‘No, io ti avevo detto semplicemente che se continuavi a chiamarmi tronco di legno, i tronchi alla fine si trasformano in bastoni in molti casi’”.

E ha continuato spiegando: “Ho detto questo, non che gli avrei dato una bastonata. E lui: ‘Ma io no, perchè tu… i giudici ti favoriscono’. ‘I giudici mi favoriscono? Sei fuori di testa veramente, allora. Veramente sei un caso serio’. E gli dico che queste non sono delle battute ma delle trovate da comico di terza fila. Questo è stato il tenore, dopodiché gli altri si sono allarmati e la mia ballerina mi ha detto ‘lascia perdere’, la sua gli ha detto ‘lascia perdere’, e ci siamo dati le spalle. Buonanotte e fine”.

Antonio Caprarica ha detto che: “Ho pensato che lasciare sarebbe stata una mancanza di rispetto per il pubblico. Ho deciso di rimanere nella trasmissione per rispetto del pubblico che mi ha votato e che mi appoggia, che mi manda tanti messaggi, tanto sostegno, per rispetto della squadra fantastica di Ballando con le stelle e per rispetto di Milly e delle persone che mi hanno invitato. Se l’avessi immaginata non avrei mai accettato l’invito a partecipare al programma”.