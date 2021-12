“Io e Vito…”. Passione sul palco, ma fuori? Arisa vuota il sacco sul maestro sexy di Ballando

A “Ballando con le Stelle” sta nascendo un’altra coppia? Se lo stanno chiedendo in tanti visto quello che è successo nelle ultime puntate. Come sapete il programma di punta di Rai1 condotto da Milly Carlucci è seguitissimo dal pubblico. Il ballo, la musica, il feeling tra vip e danzatori professionisti, il mix è vincente. Peccato che, fino a poco tempo fa ci fosse un avversario praticamente imbattibile, quel “Tu si que vales” fortunatamente per Milly giunto al termine e sostituito dallo show di Claudio Baglioni.

Battaglie dello share a parte, i telespettatori apprezzano non solo le dinamiche in onda, ma anche quello che accade dietro le quinte. Spesso e volentieri, infatti, tra una salsa e un valzer, un cha cha cha e un tango scocca la scintilla. Si è parlato a lungo della possibile tresca tra il pilota Andra Iannone e la bella Lucrezia Lando. Rossella Erra ha alimentato il gossip: “C’è stato un bacio passionale lo abbiamo visto”. Ma i due non hanno confermato. Ora si parla invece di quello c’è tra Arisa e Vito Coppola.

La cantante che ha stupito tutti per la sua radicale trasformazione negli anni e il suo essere spesso ‘sopra le righe’ ha una grande intesa con il suo partner. Tra lei e Vito Coppola non c’è soltanto un rapporto professionale, se ne sono accorti anche i muri. E adesso Arisa ha finalmente rilasciato alcune dichiarazioni che permettono di capire come stanno realmente le cose tra loro due.





L’occasione è arrivata con un’intervista al noto magazine “Tv sorrisi e canzoni”. La concorrente di Ballando con le Stelle aveva stupito tutti appena due giorni fa dicendo: “Per me il corpo di Vito è casa”. E aggiungendo: “È un po’ come quello che accade al cinema, essendo noi i protagonisti, volendo essere al centro della canzone e volendo offrire al pubblico uno spettacolo veramente reale… Noi siamo un po’ attori ed un po’ ballerini”.

Adesso Arisa al magazine “Tv sorrisi e canzoni” rivela: “Sta nascendo del tenero fra noi due? Al momento c’è una bella amicizia. Vito è un ragazzo sensibile, creativo, un artista vero. Ma io ho 39 anni, lui 29…”. Dunque la cantante frena sulla possibilità che nasca qualcosa. Pur avendo ritrovato la felicità a Ballando e grazie a Milly, Arisa getta acqua sul fuoco di quella che molti pensavano fosse una passione vera: “Si sa, una cosa è la vita nello show, un’altra la vita di tutti i giorni”. Che dite? Vi ha convinto?