Ballando con le stelle, altri guai per Milly Carlucci. La puntata di ieri è stata a dir poco agitata, con liti e colpi di scena che non sono mancati. Tra tutti lo scontro tra Selvaggia e Teo Mammucari: “Ti ho visto in questo cabaret, eri molto bravo e ancora sconosciuto. ho subito visto questo talento nel sapersi prendere questa risata sempre, ma lo stai facendo anche adesso, 25 anni dopo. Tu sei il concorrente e io sono il giudice, fai bene a rispondere ma così diventa tutto sterile”.

“Vai a casa, guardati e capisci che hai interrotto tutti noi ogni tre secondi”. Parole alle quali Teo aveva risposto: “Sai dove non sono d’accordo? Perché io dovrei snaturarmi e fare il serio? Tu hai bisogno di attenzioni, io già ce l’ho, io il giurato l’ho fatto per sei anni. Sono qua per ballare”.





Ascolti sabato 28 ottobre, vince ancora Tu si que vales

Quindi Lucarelli: “Sono stanca Teo, il problema è che è stancante seguirti ogni volta, perché ti entra una battuta su dieci ma se tu mostri di avere pazienza di ascoltare, ci guadagni. Sembri ossessionato dal volerti portare a casa la risata e fai bene, hai un dono raro, però esageri. Anche perché balli bene ed hai un sacco di potenzialità”.

Eppure non è bastato per vincere. Nella serata di ieri, sabato 28 ottobre 2023, su Rai1 la seconda puntata di Ballando con le Stelle, in onda dalle 21:19 alle 1:11, ha conquistato 3.175.000 spettatori pari al 22.2% di share (Tutti in Pista, dalle 20:45 alle 21:14, a 3.608.000 spettatori e il 19.7%). Su Canale5 la sesta puntata di Tú Sí Que Vales, dalle 21:30 alle 1, ha raccolto davanti al video 3.872.000 spettatori con uno share del 26.8% (Buonanotte a 1.215.000 e il 19%).

Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di 678.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio e 668.000 spettatori (4%) nel secondo episodio. Su Italia1 I Croods 2 – Una nuova era ha intrattenuto 815.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 il debutto di Macondo raggiunge 373.000 spettatori e il 2.4% (presentazione a 331.000 e l’1.7%). Su Rete4 Rocky Balboa totalizza un a.m. di 344.000 spettatori (2%). Su La7 In Altre Parole, dalle 20:46 alle 23:17, ha registrato 882.000 spettatori con il 4.9%.