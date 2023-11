Ballando con le stelle 2023, quando manca pochissimo alla nuova puntata del programma Milly Carlucci deve fare i conti con un colpo durissimo. L’edizione di questa stagione, piena di vip da Lino Banfi a Paola Perego, è iniziata con il freno a mano tirato. Il programma di Milly, infatti, soffre come già successo lo scorso anno la concorrenza di Tu si que vales, lo show di Maria De Filippi in onda su Canale 5 alla stessa ora. Il primo confronto era stato senza storia. Nella seconda puntata il gap si era assottigliato.

>“Devo dirvi la verità su Giambruno?”. E così Gerry Scotti rompe il silenzio: proprio lui che è sempre discreto, ma ora non ha retto

Milly arrembante e pronta allo scacco matto nell’appuntamento di sabato 5 novembre. Appuntamento per il quale c’è molta attesa per capire gli sviluppo della lite scoppiata tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli con la giudice che aveva accusato l’ex Iena di voler far ridere a tutti i costi.





Ballando con le stelle 2023, salta l’ospitata di Edwige Fenech

Di non avere, insomma, un atteggiamento professionale. E c’era attesa anche per l’ospitata di Edwige Fenech che avrebbe dovuto essere ballerina per una sera. Ospitata saltata sembra nella mattinata di oggi, 3 novembre. Il motivo? L’attrice è influenzata e non riuscirà a stare bene per sabato prossimo. Milly però hia già pronta una sorpresa, un nome bomba al suo posto.

Nome che sarà annunciato solo nelle prossime ore. Certo è che il forfait della Fenech fa male. Recentemente aveva parlato, per la prima volta, di molestie subite e mai denunciate. “Le ho subite più volte da chi aveva potere di farmi lavorare, ma non ho mai denunciato. Oggi, finalmente, c’è chi denuncia. Ai miei tempi, la parola di una ragazza non aveva alcun valore”.

E ancora: “A me è successo più volte di essere molestata da chi aveva il potere di farmi lavorare e non ho mai denunciato, perché pensavo che nessuno mi avrebbe creduto. In compenso, in una situazione in cui stavo rischiando una violenza sessuale, mi ha salvata una ginocchiata a un “signore” – uso un eufemismo – proprio lì”.