Ballando con le stelle 2023, ‘attimi di paura’ durante la preparazione alla puntata di sabato prossimo, la quarta del programma. Protagonista in sala prove è stato Teo Mammucari. Teo che si è candidato esplicitamente alla vittoria finale mentre il programma e Milly Carlucci devono fare i conti con l’addio di Lino Banfi. Nella puntata di sabato, infatti, il comico dirà addio alla pista come anticipato nei giorni scorsi al settimanale Chi. Un addio che si consumerà nonostante i tentativi della conduttrice di fermarlo.

Per un motivo ben preciso. “La salute non c’entra – spiega Lino -. Io mi sento benissimo. Era una cosa che avevo deciso già prima di iniziare e non l’avevo rivelata a nessuno, neanche ai miei parenti. Io decido sempre da solo. Ho solo aspettato il momento giusto per dirlo. So come funziona il programma: dalla quarta puntata si comincia a parlare seriamente di ballo e io non ho gli anni né la forza per andare fino in fondo”.





Ballando con le stelle 2023, Teo Mammucari scherza in sala prove

“Meglio ritirarmi vittorioso, dopo aver fatto tre o quattro cose buone. Volevo essere io a decidere quando lasciare: non andarmene da perdente”. Per fortuna che a tenere alto il morale della truppa ci pensa Teo Mammucari. Oggi ha fatto uno scherzo all’amica Rosanna Lambertucci, impegnata in un allenamento insieme al suo ballerino, Simone Casula.

Racconta Leggo come: “Quando la musica sta per terminare, il maestro appoggia delicatamente, la concorrente a terra che, nel frattempo, aveva chiuso gli occhi abbandonandosi all’interpretazione. Simone, quindi, si scambia con Teo che si siede sopra alla conduttrice che, però, ancora non apre gli occhi. Mammucari la chiama e, finalmente, Rosanna “si sveglia” e scoppia a ridere”.

Teo Mammucari ha postato il video su Instagram. Il titolo? Tutto un programma: “Attimi di paura in sala prove”. Poi, il conduttore dice: “Ma ti volevo fare uno scherzo e ti trovo così? Ho preso paura, pensavo fossi morta”, ed scoppiato a ridere. Una cosa è certa, Teo sa come movimentare le situazioni.