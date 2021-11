“Eliminati!”. Ballando con le Stelle, la coppia deve abbandonare il gioco: l’annuncio di Milly Carlucci

Altra grandiosa puntata di Ballando con le Stelle 2021. La bellissima padrona di casa, Milly Carlucci, ha dato vita a uno spettacolo unico. In questa puntata tuttavia, è stata eliminata una coppia. La classifica tecnica della serata – composta esclusivamente dal voto dei giurati Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto – è stata la seguente con ben quattro coppie al secondo posto: 1. Valeria Fabrizi e Giordano Filippo; 2. Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale; Sabrina Salerno e Samuel Peron; Arisa e Vito Coppola; Morgan e Alessandra Tripoli.

Al sesto posto: Federico Fashion Style e Anastasia Kuzmina; 7. Andrea Iannone e Lucrezia Lando; 8. Alvise Rigo e Tove Villfor; Memo Remigi e Maria Ermachkova; 10. Fabio Galante e Giada Lini. Alla fine, per questa ultima coppia, non c’è stato nulla da fare. Fabio Galante e Giada Lini sono gli eliminati della quarta puntata di Ballando con le Stelle 2021. L’ex calciatore e la ballerina, alla sua prima esperienza nel programma Rai, sono stati penalizzati dalla giuria – che non ha apprezzato fino in fondo l’esibizione – e dal voto social.

Durante la serata, Galante e la Lini hanno dovuto sfidare Alvise Rigo e Tove Villfor che si sono salvati con l’87% delle preferenze. Magro risultato per lo sportivo, che non è andato oltre il 13% delle votazioni. La classifica di prima, tuttavia, è poi cambiata grazie al voto del pubblico e all’assegnazione del tesoretto di Ballando con le Stelle 2021.





Quello assegnato dal giornalista e conduttore Alberto Matano valeva 50 punti (come il punteggio ottenuto da Sandra Milo, ballerino per una notte) ed è finito nelle mani di Valeria Fabrizi. Nonostante il primo posto il giornalista e conduttore de La vita in diretta ha voluto premiare l’attrice di Che Dio ci aiuti per l’emozione regalata durante la serata di Ballando con le Stelle 2021.

L’85enne si è guadagnata pure una standing ovation da parte del pubblico in sala. Il giudizio di Matano non è stato però confermato dal tribuno del popolo Rossella Erra, che ha scelto di dividere il tesoretto e dare così 25 punti a Memo Remigi. Ecco ci dunque allo spareggio finale di Ballando con le Stelle 2021 tra Alvise Rigo e Tove Villfor e Fabio Galante e Giada Lini. Il resto è storia.