È finalmente scattato il bacio tra Luca Onestini e Nikita Pelizon al GF Vip 7. Tuttavia c’è un però, un grosso però. Il ragazzo infatti era bendato e non sapeva che fosse stata Nikita a baciarlo. La sua reazione infatti non è stata delle migliori. Ma andiamo con ordine, durante il sabato sera del 4 febbraio, i ragazzi hanno fatto un gioco: la prova bacio. Il gioco consiste nell’indovinare il partner che ha dato il bacio. Così, a turno, ogni uomo della Casa viene bendato per ricevere un bacio a stampo da tutte, o quasi, le vippone.

Lo scopo come dicevamo è di indovinare le VIP al “solo tocco di labbra”. È stato Attilio Romita il primo a volerci provare, così è stato bendato e le ragazze hanno iniziato a baciarlo. Alla fine il giornalista riesce a beccarne 2 su 5, la cosa buffa è che riesce perfettamente ad indovinare quelle di Sarah Altobello. Grasse risate, poi si passa ad Andrea che riesce a pizzicare solo il bacio dell’amica Giaele, mentre Tavassi, molto indispettito, pensa di essere vittima di uno scherzo, “Sono tutti uomini” dice quasi deluso.

Il momento più divertente è quando dopo aver ricevuto baci da sole donne, tutte etichettate come “uomini”, Edoardo Donnamaria bacia Tavassi e lui è convinto che sia l’unica donna ad averlo baciato. Altre risate infinite nella casa del GF Vip 7. Edoardo Donnamaria preferisce non partecipare al gioco, onde evitare l’ira della compagna (anche se non sappiamo con certezza se i due possano ancora dirsi una coppia), Antonella Fiordelisi.

Poi è stato il momento di Antonino che ha provato a ribaciare tutte le ragazze chiedendo ogni volta una “seconda volta per capire meglio”. Niente da fare, ne indovina solo quattro. Tocca infine a Luca Onestini che una dopo l’altra le indovina tutte. Alla fine, la quinta, è quella che nessuno si sarebbe mai sognato di baciare: Nikita appunto.

La ragazza si avvicina e le da un bacio dolcissimo sulle labbra in cui in molti ci hanno visto molto più che un semplice bacio. Alla fine lui incredulo fa il suo nome, tutti ad applaudire e complimentarsi con Luca che rimase gelato, come se non avesse mai voluto vincere in quel modo. La delusione negli occhi di Nikita è atroce, uno smacco doloroso.

