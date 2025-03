Non si ricorda edizione del Grande Fratello che non ha fatto discutere il pubblico ma quella ancora in corso forse più di tutte le precedenti. Ancora in corso per poco, tra l’altro. Mancano poche puntate alla finalissima: i telespettatori potranno seguire Alfonso Signorini e i concorrenti fino al prossimo 31 marzo, data in cui si scoprirà il nome del vincitore o della vincitrice.

Tuttavia in attesa della nuova diretta, in programma giovedì 6 marzo, le polemiche si alzano a più non posso. Già pochi giorni fa Striscia la notizia aveva mostrato un video riassuntivo di tutte le ambiguità dn quest’edizione. “Siccome nella Casa ci sono più polemiche che telecamere, vogliamo vedere cos’hanno combinato fino ad ora Alfonso Signorini e soci”, ha detto Sergio Friscia prima di introdurre il servizio.

GF, si muove il Codacons

Da lì è partita una serie di clip, a partire da quella del famoso lancio del bollitore di Helena, con tanto di “pu***’ a Jessica Morlacchi. Poi lo sfogo di Luca Calvani e i calci di Ilaria Galassi, quindi “le segnalazioni di telespettatori imbufaliti per aver speso soldi con il televoto soltanto per poi veder ripescare i concorrenti eliminati, come nel caso di Helena” e le gaffe del conduttore.

“Ripescaggi discussi, votazioni poco chiare, pessimi esempi” ai danni dei “telespettatori, costretti a guardarsi questo GF. Non è vero Alfonso?”, si conclude il servizio che getta ombre sul meccanismo ma anche sul trattamento di favore riservato a Jessica ed Helena. E ora ecco bussare alla porta rossa pure il Codacons. L’associazione ha infatti ricevuto numerose lamentele, molte delle quali legate a episodi di forte tensione, litigi e persino presunte aggressioni verbali. E tra i protagonisti di queste dinamiche si fanno i nomi di Eleonora Cecere e Jessica Morlacchi.

“In seguito alle numerose segnalazioni ricevute, stiamo raccogliendo le opinioni dei telespettatori per valutare se sussistano i presupposti per un’azione legale”, si legge nel comunicato ufficiale del Codacons che ha ora l’obiettivo di verificare se all’interno del programma siano avvenuti davvero episodi che possano configurarsi come violazioni delle normative vigenti, con particolare attenzione al rispetto del pubblico e delle regole televisive. Ci saranno davvero estremi per azioni legali?