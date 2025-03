Questa sera, giovedì 6 marzo, il Grande Fratello torna su Canale 5 con una puntata ricca di colpi di scena. Confronti infuocati, una nuova eliminazione e dinamiche sempre più tese tra i concorrenti ormai rinchiusi in casa da sei mesi. Uno dei protagonisti della serata sarà Lorenzo Spolverato, che continua a essere al centro delle discussioni a causa del suo rapporto con la fidanzata Shaila ma anche per alcuni suoi atteggiamenti. Alcuni coinquilini lo accusano di non essere sincero e di costruire strategie per vincere il reality.

Il suo rapporto con Shaila Gatta è spesso sotto i riflettori e anche stasera ci saranno nuovi sviluppi. Spazio poi a una nuova eliminazione definitiva dal cast tra Stefania, Chiara, Federico e Mariavittoria. Uno di loro dovrà dire addio per sempre al gioco e rinunciare alla possibilità di vincere il montepremi finale del valore di 100 mila euro. Poi spazio alle consuete nomination per la proclamazione dei prossimi concorrenti che si ritroveranno a rischio eliminazione nella puntata serale di lunedì 10 marzo.

Leggi anche: “Cose gravissime”. Grande Fratello, fatti choc su Shaila e Lorenzo: caso scoppiato





Grande Fratello, rientra la mamma di Shaila

Questa sera ‘brutta’ sorpresa per Shaila. Durante la nuova puntata in diretta del Grande Fratello, prevista questo giovedì sera su Canale 5, ci sarà il ritorno in scena della mamma di Shaila Gatta. Luisa Mendito varcherà nuovamente la porta rossa per avere un confronto con la figlia e uno degli argomenti principali sarà certamente il suo rapporto con il fidanzato Lorenzo, verso il quale la mamma di Shaila ha sempre avuto dei dubbi.

Una brutta sorpresa per Shaila, che in queste ore, parlando con Chiara, Zeudi e Giglio ha detto di aver bisogno di un abbraccio da una persona che le vuole davvero bene ma ha sperato che questa persona non fosse la madre. La concorrente sa bene il pensiero che nutre la donna per il suo fidanzato e a seguito della forte lite avvenuta nei giorni scorso, la signora Luisa non ha certo cambiato idea, anzi, molto probabilmente sarà ancora più agguerrita contro il modello milanese.

La mamma di Shaila questa sera deve soltanto abbracciare sua figlia.

È quello di qui Shaila ha bisogno.

Mi auguro che sia così sennò sarà veramente la battosta finale per Shaila che già psicologicamente è molto fragile.#GrandeFratello pic.twitter.com/WWae1Woo3e — ceza🔥 (@ceza_nerah28) March 6, 2025

Mesi fa, la signora Luisa entrò nella casa del Grande Fratello ammettendo di non fidarsi pienamente di Lorenzo, convinta del fatto che fosse maggiormente interessato alla visibilità mediatica piuttosto che a Shaila. Non solo, mentre si apprestava a uscire dalla casa, mise in guardia la figlia dalle voci legate alla presunta omosessualità di Lorenzo.