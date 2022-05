Aurora non è stata la scelta di Luca Salatino a UeD. Non poter esserlo in realtà, perché ha lasciato il programma settimane fa. Sono così rimaste in studio le corteggiatrici Soraia Ceruti e Lilli Pugliese e il tronista, nella registrazione del 18 maggio, ha scelto la prima.

Una decisione che non è piaciuta molto ai fan della trasmissione di Maria De Filippi. Per parte del pubblico, infatti, quella di Luca Salatino non sarebbe stata una scelta sentita, fatta col cuore: ”Scelta di ripiego, in realtà voleva Aurora”,”A lui piaceva solo Aurora, per cui entrambe sarebbero state un ripiego”, dicono alcuni.





Aurora scelta Luca Salatino, la reazione dell’ex UeD

E ancora, rimanendo sempre sulla polemica nata subito dopo la scelta di Luca Salatino: “Che pagliaccio, ha giocato bene con Lilli. Sono davvero sotto choc”, “Meglio così per Lilli, si è scansata un fosso ma non ci sono parole per il comportamento che lui ha avuto nei suoi confronti”, hanno scritto altri puntando il dito contro il tronista.

Anche Aurora è venuta a conoscenza della scelta di Luca Salatino. Lei, che era andata via dopo alcuni litigi e dopo aver capito che il tronista non era l’uomo giusto per lei, ha aggiornato le sue Storie Instagram dopo aver letto l’anticipazione della scelta. Scelta che a quanto pare non ha preso proprio benissimo.

Poco dopo l’uscita delle anticipazioni, l’ex corteggiatrice ha scritto: “Posso solo dire che certe persone le definisce il tempo. Davanti a tanta ipocrisia sorRIDO”. Nessun altro dettaglio né nome ma questa frase è stata presto interpretata come relativa alla scelta. Tanto più che di Soraia aveva detto

Di trovarla “poco matura per gli attacchi che mi ha fatto, senza senso. Non amo le persone che infangano gli altri per emergere loro”.

