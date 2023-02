Televisione in lutto per la prematura scomparsa dell’attore. La notizia ha fatto il giro del web lasciando i suoi fan e quelli della sorella, anche lei affermata attrice, sconvolti. L’attore è morto improvvisamente all’età di 28 anni domenica, a seguito di una battaglia con “terribile ansia e depressione“.

Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli e la causa della morte dell’attore rimane poco chiara. Secondo quanto riportano i quotidiani statunitensi l’attore, in questi anni dedito anche alla carriera di artista di graffiti, stava vivendo “un periodo difficile ultimamente con la sua carriera” e si sentiva come se fosse “trascinato in un vortice di emozioni negative”. Il corpo senza vita dell’attore è stato trovato dalla polizia domenica 19 febbraio. Aveva solo 28 anni.

Tv in lutto, morto l’attore Jansen Panettiere

L’attore Jansen Panettiere è morto in un appartamento vicino a Palisades, New York, la stessa pittoresca cittadina da favola dove lui e Hayden, 33 anni, hanno trascorso la loro infanzia, ha confermato oggi una fonte vicina all’attrice a DailyMail.com. “La sorella Hayden è semplicemente inconsolabile. Era il suo migliore amico e il suo unico fratello. Era un ragazzo così simpatico, ma viveva al limite”, ha detto ancora.

L’attore di The Walking Dead era l’unico fratello della star di Nashville Hayden Panettiere. La sorella non ha ancora affrontato pubblicamente la morte inaspettata di suo fratello e l’ultimo post pubblicato è la locandina del film Scream. Fonti delle forze dell’ordine sono state chiamate in una residenza domenica sera intorno alle 17:30 secondo TMZ. Secondo una biografia sul sito web di Jansen Panettiere, l’ex attore diventato artista stava lottando con una “terribili ansia e depressione” da adulto, una condizione che si era manifestata mentre viveva a Los Angeles.

Jansen Panettiere ha recitato in serie tv di successo fin da quando era bambino. L’ultima parte come attore è stata in The Walking dead. L’attore era il fratello di Hayden Panettiere, attrice, cantante e modella che ha recitato in oltre 30 film e altrettante serie tv come Ally McBeal, dove interpreta la figlia della protagonista, Malcolm e Law & Order – Unità vittime speciali.