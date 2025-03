Anche a pochi giorni dalla fine del Grande Fratello non mancano polemiche e avvertimenti. L’ultimo in ordine di tempo a parlare è stato Lorenzo, il quale ha avuto una conversazione con Chiara e l’ha subito messa in guardia. Riferendosi a Zeudi, il modello è stato esplicito e ha capito cosa vorrebbe fare l’ex Miss Italia.

A meno di una settimana dalla finale del Grande Fratello Lorenzo ha voluto far aprire gli occhi alla sua amica Chiara. Non ha detto cose carine su Zeudi, anche se la Cainelli non è sembrata andare troppo d’accordo con le considerazioni di Spolverato. Ma vediamo insieme cosa è successo in casa.

Grande Fratello, Lorenzo avverte Chiara: “Occhio a cosa fa Zeudi”

Lorenzo ha subito esordito così, a proposito di Zeudi e del suo percorso al Grande Fratello: “Lei ha visto tutto prima di entrare, poi è sempre stata fan di questo programma”. Ma Chiara la pensa in altro modo: “Lei l’ha sempre detto, ma banalmente avrebbe invece potuto dire che non sapeva niente. Sicuramente furba non lo è mai stata“.

Chiara ha continuato in qualche modo a difendere la coinquilina: “Comunque per questa cosa che ha detto è stata tanto messa in discussione. Io lei la vedo molto più ingenua. Anche dire questa cosa qua non la vedo proprio una cosa furba. Se fosse stata una grande stratega non avrebbe dovuto dire niente”. Ma Lorenzo non ha la stessa opinione.

La verità nuda e cruda è proprio quella, non è stratega, è ingenua e fessa perché racconta spontaneamente che ha visto i gf senza però sapere le dinamiche e si fa autogol. La gente invece maligna di vede il marcio e di fatto lo sono#zeudiners #zelena

pic.twitter.com/NlBeVUvTgi — Monica 🌶️ (@monique_76) March 26, 2025

Ma Lorenzo ha voluto smascherare Zeudi: “Secondo me come ha giocato con gli altri giocherà pure con te, ma non qui dentro. Secondo me andrà così”. Quindi, l’ha accusata di essere una stratega pronta a tutto per prevalere.