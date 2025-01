Helena Prestes è vittima di razzismo al Grande Fratello? Ne sono convinti i gestori di una pagina social che conta centinaiai di migliaia di social. Nelle ultime settimane la modella brasiliana è stata protagonista di diversi scontri all’interno della Casa, non solo con la storica rivale Shaila Gatta. In diverse occasioni sono anche volate parole grosse.

Così la pagina @CentralReality ha preso le difese di Helena, sostenendo che la modella è vittima di atteggiamenti aggressivi e xenofobi. La pagina ha ripercorso i momenti salienti della partecipazione della modella al reality show e individuato alcune tappe di questi attacchi nei confronti della Prestes.

Leggi anche: “Oh, io non sono cretina”. Grande Fratello, Zeudi sbrocca malissimo con Helena. La rivelazione choc agli altri inquilini





Tutto è iniziato da quella polpetta rifiutata

Secondo la pagina social tutto è iniziato quando Helena Prestes ha rifiutato la polpetta offertale da Shaila Gatta. Da quel momento sono iniziati gli atteggiamenti di xenofobia, le minacce e le aggressioni verbali: “E per peggiorare le cose, ha scritto una lettera a Lorenzo, che è il partner romantico di Shaila – riporta l’influencer – Ed è lì che è scoppiato il caos. Shaila ha chiamato Helena falsa, ha detto che inventa storie tristi e ha anche attaccato la cultura del Brasile. Inoltre, ha detto che la modella brasiliana Helena aveva il sedere peloso, facendo un’allusione scortese alle scimmie del Brasile“.

In particolare la pagina ha evidenziato i comportamenti di Giglio, Shaila e Lorenzo, colpevoli di diversi attacchi nei confronti di Helena. È stato ricordato il momento in cui Giglio ha chiuso Helena nella sauna “per farla esplodere” dopo aver aumentato la temperatura. Del resto la modella è stata recentemente presa di mira anche da Ilaria che ha minacciato di “aprirla in due” se avesse tirato in ballo i suoi figli.

Per @CentralReality Helena viene spesso attaccata, criticata e perfino insultata davanti a tutti e nessuno prende mai le sue difese. Sembra che l’ufficio stampa della gieffina abbia già pubblicato un comunicato, ora si aspetta cosa deciderà il GF. Non tutti, però, sono d’accordo con questa visione. C’è infatti chi pensa che sia la stessa Helena a creare attriti e dissapori nella Casa col suo atteggiamento. E voi, come la vedete?

“Put***, vedi che ti faccio ora”. Grande Fratello, Helena e Shaila choc: il delirio in casa dopo la puntata