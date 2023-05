Asia Argento, il significato del tatuaggio in ricordo della sorella morta. Nei giorni scorsi si è fatto un gran parlare dell’arrivo in Honduras all’Isola dei Famosi dell’attrice e figlia del regista dell’horror Dario Argento. L’artista ha voluto far sentire la sua presenza e vicinanza alla sorella Fiore che sta attraversando un momento non semplicissimo come naufraga all’Isola dei Famosi. Asia ha avuto parole dure nei confronti di alcuni naufraghi, in particolare Helena Prestes, che a suo modo di vedere non si sono comportati bene nei confronti della sorella.

“Penso che tu Helena abbia esagerato, alzando i toni – ha detto Asia Argento – Hai sbroccato perché sei giovane, ma io direi abbassiamo i toni amica mia”. L’attrice si è rivolta anche alla sorella cercando di spronarla: “Tu devi essere più forte degli umori di una giovane femmina!”. Di sicuro l’ingresso in scena di Asia è stato apprezzato dal pubblico che in particolare ha notato alcuni dettagli. In particolare i meravigliosi tatuaggi dell’attrice e regista italiana non sono passati inosservati.

Asia Argento e il tatuaggio in ricordo della sorella morta

Il corpo di Asia Argento è ricoperto di numerosi tatuaggi. Sono delle vere e proprie opere d’arte realizzate dal famoso artista romano Marco Manzo che proprio nella Capitale ha fondato il Tribal Tattoo Studio Tatuaggi e Piercing. Subito dopo il suo sbarco sull’Isola Asia Argento ha trovato in spiaggia una foto in cui compare insieme a Fiore e l’altra sorella, Anna Ceroli, venuta a mancare a seguito di un incidente automobilistico nel settembre del 1994.

Asia ebbe un crollo dopo la morte di Anna tanto da dover andare perfino in analisi: “Ci ho lavorato tantissimo in analisi, meditazione e preghiere – ha raccontato tempo fa l’attrice – ma ancora oggi fatico a comprendere quello che è successo, aveva sofferta così tanto: prima l’anoressia poi era stata mandata via da mia madre. Era una persona che soffriva molto, ma speravo si rimettesse, ma vederla strappata via da un incidente stradale è stata una cosa inimmaginabile”.

Proprio uno dei tatuaggi Asia Argento l’ha dedicato alla sorella scomparsa. Si tratta di un angelo in ricordo di Anna che l’artista ha fatto disegnare sul suo ventre: “Pregate per tutti gli spiriti dei vostri cari che sono passati a miglior vita – ha scritto sui social qualche anno fa Asia Argento – sono i vostri alleati nelle vostre lotte e nei vostri progressi. Ti amo sorellina”.

