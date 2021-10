Si torna a parlare di ascolti tv e il grande osservato speciale, anche questa settimana è Star in the Star. Come sappiamo fin troppo bene, il programma condotto da Ilary Blasi non sta brillando in fatto di share. E proprio a riguardo, Per Silvio Berlusconi ha prima mostrato qualche perplessità, poi ha accorciato da 5 a 7 le puntate del programma. Ora però le cose si mettono ulteriormente male per lo show targato Mediaset. Nella serata di giovedì 30 settembre 2021, su Rai1 – dalle 21.40 alle 23.42 – la seconda puntata di Fino all’Ultimo Battito ha appassionato 3.620.000 spettatori pari al 18.8% (nel dettaglio primo episodio 3.935.000: 17.5%, secondo episodio: 3.443.000 – 19.7%).

Su Canale 5 – dalle 21.47 alle 0.04 – la terza puntata di Star in the Star ha raccolto davanti al video 1.880.000 spettatori pari al 10.6% di share (Remix: 997.000 – 11.5%). Niente di buono quindi per quanto riguarda gli ascolti tv. Su Rai2 Con Air ha interessato 946.000 spettatori pari al 4.6% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto 940.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 la seconda puntata di Lui è Peggio di Me ha raccolto davanti al video 803.000 spettatori pari ad uno share del 3.8%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 853.000 spettatori con il 5.6% di share (presentazione di 11 minuti: 793.000 – 3.4%). Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.042.000 spettatori con uno share del 6.6%.

Sempre parlando di ascolti tv, sul Nove l’esordio della quinta edizione de Il Contadino Cerca Moglie ha raccolto 488.000 spettatori con il 2.3%. Insomma una batosta dietro l’altra per Star in the Star. Ma continuiamo a vedere gli altri programmi che share hanno fatto.





Sulla fascia Access prime degli ascolti tv, su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.553.000 spettatori con il 19.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.681.000 spettatori con uno share del 15.9%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 825.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.154.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Che Succede? raccoglie 1.075.000 spettatori (4.9%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.531.000 spettatori (6.6%).

E ancora: su Rete4 Stasera Italia ha radunato 882.000 individui all’ascolto (3.9%), nella prima parte, e 865.000 spettatori (3.7%), nella seconda parte. Su La7 gli ascolti tv di Otto e Mezzo hanno interessato 1.540.000 spettatori (6.7%). Su Tv8 lo studio di Uefa Europa League ha ottenuto 303.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove la nuova edizione di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 414.000 spettatori con l’1.8%.