“Ma allora è vero”. C’è Posta per Te, Maria De Filippi lo ha saputo dopo la puntata

Maria De Filippi ancora grande protagonista. Ieri sera la conduttrice è andata in onda su Canale 5. Tra gli ospiti anche Francesco Totti. L’ex capitano della Roma, è stato ospite del programma di Maria De Filippi. Totti, naturalmente, è stato accolto nello studio dal programma di Maria De Filippi da un’ovazione, come un eroe, nella sua Roma. Il capitano, acclamato dallo studio del programma di Maria De Filippi, è arrivato per fare una sorpresa ai genitori di Noemi, grandi tifosi della Roma.



A farlo chiamare è stata la ragazza, attraverso la trasmissione. Un colpo di scena che ha spinto gli ascolti di ieri. Nella serata di ieri, sabato 26 febbraio 2022, su Rai1 Affari Tuoi – Formato Famiglia ha conquistato 3.953.000 spettatori pari al 17.4% di share dalle 20.44 alle 22.41 e 2.458.000 spettatori con il 14% di share nei Pacchi Celebrity dalle 22.41 alle 24.01. Su Canale 5 C’è Posta per Te, in onda dalle 21.31 alle 24.46, ha raccolto davanti al video 4.702.000 spettatori pari al 26.3% di share.



Su Rai2 Speciale Tg2 Post è stato seguito da 1.354.000 spettatori (6.1%). Su Italia 1 Spie sotto Copertura ha intrattenuto 887.000 spettatori (4%). Su Rai3 Insider – Faccia a Faccia con il Crimine ha raccolto davanti al video 835.000 spettatori pari ad uno share del 4%. Su Rete4 Speciale Controcorrente Guerra totalizza un a.m. di 806.000 spettatori con il 3.6% di share.







Su La7 In Onda Prima Serata sigla il 4.4% con 999.000 spettatori e Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 341.000 spettatori con uno share del 2.5%. Su Tv8 Elysium ha raccolto 257.000 spettatori con l’1.2%. Su Nove I Misteri di Arce – Chi ha Ucciso Serena? ha raccolto 165.000 spettatori e lo 0.8% di share. Su Rai Movie Pane e Tulipani sigla l’1% con 229.000 spettatori. Su iris Il Fuggitivo si porta al 2.6% con 558.000 spettatori e su Top Crime Poirot è la scelta di 381.000 spettatori (1.7%).



Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.193.000 spettatori con uno share del 18.2%. Su Rai3 Le Parole interessa a 1.558.000 spettatori (6.8%). Su Italia 1 NCIS sigla il 4.9% con 1.117.000 spettatori. Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 1.018.000 telespettatori con il 4.5% nella prima parte e 1.009.000 (4.4%) nella seconda. Su La7 In Onda ha interessato 1.236.000 spettatori (5.4%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 362.000 spettatori e l’1.6%. Sul Nove Fratelli di Crozza raccoglie 327.000 spettatori e l’1.4%.