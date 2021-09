“Sapevamo sarebbe successo”. Brutto colpo per Amadeus, la notizia arrivata poco fa

Maria De Filippi torna in video e fa subito boom. Canale 5, dopo le nette sconfitte nei due giorni precedenti patite da Star in the Stars, il nuovo programma guidato da Ilary Blasi, e dal Grande Fratello Vip, può sorridere. Per Amadeus, invece, una brutta notizia. Una notizia che era nell’aria visto la montagna che il conduttore si è trovato davanti. Nella serata di ieri, sabato 18 settembre 2021, su Rai1 Speciale Soliti Ignoti – Il Ritorno ha conquistato 3.672.000 spettatori pari al 18.9% di share e The Walk 939.000 (6.8%). Su Canale 5 Tú sí que Vales ha raccolto davanti al video 4.138.000 spettatori pari al 27% di share. Su Rai2 la semifinale di Pallavolo maschile Italia-Serbia è stato seguito da 2..206.000 spettatori (11.9%).



Su Italia 1 Ferdinand ha intrattenuto 691.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 Ricomincio da Raitre ha raccolto davanti al video 339.000 spettatori pari ad uno share dell’1.9%. Su Rete4 Agente 007 – Licenza di Uccidere totalizza un a.m. di 739.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 Downton Abbey ha registrato 287.000 spettatori con uno share dell’1.8%. Su Tv8 Caccia a Ottobre Rosso ha raccolto 287.000 spettatori con l’1.7%.



Su Nove I Misteri di Arce – Chi ha ucciso Serena? ha raccolto 218.000 spettatori e l’1.1% di share. Su Rai4 Bent Polizia Criminale sigla il 2.5% con 473.000 spettatori e su Rai Premium Sorelle per Sempre si porta all’1.6% con 307.000 spettatori. Su La5 la replica del Grande Fratello Vip è la scelta di 123.000 spettatori pari allo 0.8% mentre su Top Crime Poirot si porta all’1.9% con 354.000 spettatori.







Quanto agli accessi prime time Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.059.000 spettatori con uno share del 16%. Su Rai3 Che ci Faccio Qui piace a 645.000 spettatori (3.4%). Su Italia 1 NCIS sigla il 4.8% con 909.000 spettatori. Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 838.000 telespettatori con il 4.5% nella prima parte e 861.000 (4.5%) nella seconda.



Su La7 Uozzap! ha interessato 516.000 spettatori (2.7%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 468.000 spettatori e il 2.5%. Oggi Maria De Filippi è attesa da una nuova sfida. In competizione con Domenica In partirà anche Amici, in attesa che lo spazio della domenica lasciato libero da Barbara D’Urso torni ad essere occupato da ‘Scene da un matrimonio’.