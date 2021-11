“Niente da fare”. Mara Venier, nuovo duro colpo. La notizia arrivata poco fa

Brutte notizie per Mara Venier e Domenica In. La conferma è arrivata poco fa. Quella di ieri è stata una puntata ricchi di spunti e momenti di commozione, eppure non è servito per conquistare del tutto il pubblico. Tra i momenti più toccanti c’è stato il ricordo di Rossano Rubicondi. “L’avevo visto un po’ di mesi fa, siamo andati a cena insieme ed era sempre gioioso, anche con dei problemi. I problemi c’erano, i problemi ce li aveva, non di salute, o perlomeno non ha detto niente a nessuno”. Poi i ricordi sono andati avanti e la commozione in studio è aumentata.



“Rossano Rubicondi era un mio amico, se ne è andato a 49 anni. Non ho mai conosciuto nessuno che amasse la vita più di lui. A Rossano voglio dedicare questo filmato”. Ha continuato Mara Venier. Nel filmato si vedono momenti della vita dell’ex marito di Ivana Trump, tra cui la sua partecipazione proprio a “Ballando con le Stelle” in qualità di “ballerino per una notte” nel 2018.



E poi tante altri momenti e ospiti in studio ma Maria Venier nulla ha potuto contro la corazzata Mediaset guidata da Maria De Filippi. Su Rai1 Domenica In è la scelta di 2.445.000 spettatori (15.8%) nella prima parte e di 2.045.000 spettatori (14.2%) nella seconda, mentre I Saluti di Mara sono visti da 1.901.000 spettatori con 13.8%. Da Noi… A Ruota Libera segna il 10.6% con 1.728.000 spettatori.







Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.392.000 spettatori con il 14.3%, Amici di Maria De Filippi 2.966.000 (20.2%%), Verissimo 2.986.000 (21.3%) e Verissimo – Giri di Valzer registra il 18.2% con 2.949.000 spettatori. Su Rai2 Mompracem ha convinto 486.000 spettatori (3.2%) e Shakespeare e Hathaway 555.000 (3.7%).

Su Italia1 Canterville – Un Fantasma per Antenato segna il 2.9% con 410.000 spettatori mentre R.L. Stine’s I Racconti del Brivido 380.000 (2.6%).

Su Rai3 il TgR è stato seguito da 2.320.000 spettatori (14.4%), Mezz’Ora in Più da 1.100.000 spettatori (7.5%) e Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà sigla il 5.9% con 804.000 spettatori; Kilimangiaro sigla il 4,8% con 691.000 spettatori nella prima parte e l’8.3% con 1.339.000 spettatori nella seconda. Su Rete 4 Air Force – Aquile d’Acciaio ha registrato 449.000 spettatori con il 3.2%. Su La7 Non è l’Arena ha appassionato 290.000 spettatori (share del 2%).