È ancora battaglia a suon di ascolti tv lunedì 23 maggio 2022. A battersela sono stati i programmi di punta delle reti italiane. Rai1 schiera, ad esempio, la seconda e ultima puntata della fiction Solo per Passione – Letizia Battaglia Fotografa, ha appassionato 3.285.000 spettatori pari al 18.3%. Canale 5 – dalle 21.45 all’1.25 – punta tutto sull’Isola dei Famosi 16 di Ilary Blasi che ha raccolto davanti al video 2.380.000 spettatori pari al 18.9% di share (La isla Bonita di 7 minuti: 976.000 – 28.5%). Su Rai2 Made in Sud ha interessato 817.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 Fast & Furious 7 ha intrattenuto 1.345.000 spettatori (7.7%).

Se cambiamo completamente genere, gli ascolti tv lunedì 23 maggio 2022 su Rai3 raccolgono 1.462.000 spettatori per Report, pari ad uno share del 7.8% (presentazione di 9 minuti: 1.093.000 – 5.5%). Rete4 schiera Quarta Repubblica che totalizza un a.m. di 800.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 Giovanni Falcone ha registrato 750.000 spettatori con uno share del 4.1%. Su Tv8 l’incontro di calcio benefico Eto’o Integration Heroes segna 331.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Ex – Amici come Prima ha raccolto 370.000 spettatori con il 2%.

Ascolti tv lunedì 23 maggio 2022, ecco chi ha vinto la battaglia dello share

Insomma, gli ascolti tv lunedì 23 maggio 2022 vedono vincitore Rai 1 con la sua fiction su Letizia Battaglia. Nel Prime time le cose non cambiano molto e riguardo ascolti tv lunedì 23 maggio 2022 vedono in testa di nuovo Rai1 con i Soliti Ignoti – Il Ritorno che raccoglie 4.659.000 spettatori con il 23.5%.

Canale 5 con Striscia la Notizia registra una media di 3.363.000 spettatori con uno share del 16.9%. Poi su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 823.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.297.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3 La Gioia della Musica raccoglie 906.000 spettatori (4.9%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.420.000 spettatori (7.2%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 863.000 individui all’ascolto (4.5%), nella prima parte, e 879.000 spettatori (4.4%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.508.000 spettatori (7.6%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 315.000 spettatori con l’1.6%.

